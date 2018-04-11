یک قلاده روباه در فلاورجان زنده گیری و رها شد/دستگیری متخلف شکار

مرتضی جمشیدیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در روزهای گذشته اداره گاز قهدریجان گزارشی به اداره محیط زیست فلاورجان ارائه داد مبنی بر اینکه یک قلاده روباه وارد انبار این اداره شده است.
وی افزود: ماموران یگان این روباه معمولی را که برای فرار از دست سگهای ولگرد به این منطقه پناه برده بود زندهگیری کردند و پس از تیمار و اطمینان از سلامتی در محلی شبیه زیستگاه وی رهاسازی کردند.
زندهگیری و رهاسازی حیاتوحش از ماموریتهای یگان حفاظت محیط زیست
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از ماموریتهای یگان حفاظت زندهگیری و یا تیمار و رهاسازی حیوانات حیات وحش در محل زندگی خود است، ابراز داشت: برخی حیوانات پس از دوره درمان، نگهداری یا تیمار نیز قادر به زندگی در زیستگاه خود نیستند که برای نگهداری بهتر و ایجاد شرایط مناسب زندگی به باغ وحش فرستاده میشوند.
وی ادامه داد: مردم هر شهرستان در صورت مشاهده گونهای از حیات وحش استان در مناطق و یا زیستگاههای انسانی و یا اطلاع از نگهداری از گونههای نادر جانوری توسط افراد متخلف لازم است مراتب را به اداره محیط زیست شهرستان خود اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به زندهگیری آنها و یا برخورد با متخلفان اقدام شود.
کشف و ضبط یک دستگاه موتورسیکلت از شکارچیان سابقهدار
جشمیدیان با اشاره به فعالیت متخلفان شکار در مناطق حفاظت شده اصفهان بیان داشت: در روزهای گذشته ماموران یگان یک دستگاه موتورسیکلت از متخلفان سابقه دار شکار و صید در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو کشف کردند.
وی اضافه کرد: این افراد در حال تورکشی محوطه برای شکار توسط محیط بانان مشاهده شدند و اقدام به فرار کردند.
دستگیری یک متخلف شکار و صید در بویین میاندشت
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان همچنین به دستگیری یک متخلف شکار و صید در شهرستان بویین میاندشت اشاره کرد و گفت: این فرد متخلف قبل از آغاز شکار شناسایی و دستگیر شد.
وی اضافه کرد: از این متخلف شکار یک قبضه سلاح تک لول کالیبر ۱۲ که از خود متخلف نبود کشف شده و پرونده وی برای انجام مراحل قانونی به دادگاه شهرستان بویین میاندشت ارسال شد.
گفتنی است شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.
