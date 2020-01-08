دستگیری ۳۰۰ شکارچی در استان سمنان/افزایش ۸۰ درصدی جلوگیری از شکار

حسن قاضی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۳۰۰ متخلف و شکارچی طی ۹ ماهه سال جاری در استان سمنان دستگیر شدند، ابراز داشت: طی این بازه زمانی ۹۶ قطعه شکار غیرمجاز پرندگان وحشی و ۵۸ رأس شکار غیرمجاز پستانداران کشف‌شده است.

وی بابیان اینکه ۲۳ مورد نگهداری و خریدوفروش حیات‌وحش زنده و غیرزنده در استان کشف‌شده است، افزود: طی ۹ ماهه سال جاری چهار مورد زنده گیری پستانداران، ۱۲ مورد پرندگان شکاری و ۴۶ قطعه انواع پرندگان مورد شناسایی قرارگرفته است.

کشف ۲ سلاح جنگی در شکار حیات وحش

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان بابیان اینکه به نسبت ۹ ماهه سال قبل شکار پرندگان و پستانداران افزایش داشته است، ابراز داشت: در خصوص جلوگیری از وقوع شکار از ۴۵ مورد سال قبل با رشد ۸۰ درصدی طی سال جاری مواجه هستیم که نشان می‌دهد عملکرد یگان حفاظت محیط‌زیست باعث شد تا قبل از رخ دادن شکار از وقوع آن جلوگیری شود.

قاضی نژاد بابیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری ۱۹ قبضه سلاح غیرمجاز، ۵۳ قبضه سلاح مجاز و دوقبضه سلاح جنگی در استان سمنان کشف و ضبط‌شده است، در ادامه تصریح کرد: در خصوص ادوات و وسایل شکار و صید غیرمجاز نیز طی ۹ ماهه امسال دو هزار و ۱۴۹ مورد کشف شد که این رقم به نسبت سال قبل رشد داشته است.

وی بابیان اینکه تعداد ۱۷ هزار و ۴۵۲ ساعت در مدارس و حوزه حیات‌وحش طرح یک ساعت با محیط‌بان برای فرهنگ‌سازی محیط‌زیست به دانش آموزان آموزش داده‌شده است، افزود: این رقم برای ۹ ماهه سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۶۲ مورد بود که از تلاش مأموران محیط‌بان برای فرهنگ‌سازی حکایت دارد.

۱۲۰ پرونده محیط زیست مختومه شد

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان بابیان اینکه میزان ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست طی ۹ ماهه سال جاری سه میلیارد و ۹۲ میلیون ریال گزارش می‌شود، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری پنج مورد تخریب مراتع و زیستگاه‌های حیات‌وحش و ۹ مورد تعلیف غیرمجاز دام اتفاق افتاد که در حوزه تخریب به نسبت سال قبل یک مقدار بیشتر بوده است.

قاضی نژاد بابیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری تعداد ۲۰۶ مورد پرونده در استان سمنان کشف شد که این تعداد به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۳۷ مورد بوده است، اضافه کرد: از این تعداد ۱۲۰ پرونده مختومه و ۷۹ پرونده در جریان رسیدگی است که هفت پرونده نیز برائت گرفت.