تأکید تهران و مسقط بر استفاده از فرصت دیپلماتیک برای ثبات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عمان در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که بهره‌گیری از فرصت کنونی دیپلماتیک برای حمایت از تلاش‌های صلح، تقویت روند کاهش تنش و تحکیم ثبات بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و حسن همجواری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

براساس گزارش این خبرگزاری، «دو طرف همچنین تصریح کردند که این رویکرد تعاملی باید به طور جدی در راستای حفظ امنیت پایدار منطقه و تضمین صریح ایمنی کشتیرانی در تنگه راهبردی هرمز و سایر مسیرهای بین‌المللی دریایی دنبال شود.

این موضع‌گیری و همگرایی دیپلماتیک، در جریان دیدار رسمی «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و هیأت همراه وی در مسقط با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان مطرح شد که طی آن ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه و آخرین تحولات امنیتی و سیاسی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.