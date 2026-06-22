بقایی: تعامل ایران با آژانس به روال جاری ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز معاون رئیس جمهور و وزیر خزانهداری ایالات متحده ادعا کردند که تهران موافقت کردهاست که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به خاک خود دعوت کند.
جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز در نشست خبری خود در هتل بورگناشتوک گفت: «ایرانیها موافقت کردهاند که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را دوباره به کشور خود دعوت کنند.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی هیات مذاکرهکننده در این خصوص، گفت: «تعاملات ایران با آژانس وفق تعهدات ایران ذیل موافقتنامههای پادمان، طبق روال موجود و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورایعالی امنیت ملی ادامه پیدا خواهد کرد.»
بنا به گفته مقامهای مطلع از محتوای مذاکرات دیروز در سوئیس تهران در طول مذاکرات ۱۸ ساعته، در مورد پرونده هستهای مذاکرهای انجام ندادهاست و تعهد جدیدی نپذیرفتهاست. آغاز مذاکرات هستهای در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا، منوط به اجرای بند ۱۳ تفاهمنامه است.
در طول یک سال گذشته همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حتی پس از جنگ ۱۲ روزه، هرگز به صورت کامل قطع نشده است.
تهران در چارچوب «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» مصوب ۴ تیر ۱۴۰۴ بر حسب مورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای بازدید از سایتهای فعال هستهای ایران دعوت کردهاست.
در طول یک سال که از تصویب این قانون میگذرد تاکنون بازرسان آژانس، با تائید شورای عالی امنیت ملی، چند نوبت از نیروگاه اتمی بوشهر بازرسی کردهاند و بر روند بارگزاری سوخت نیروگاه توسط روسیه نظارت کردهاند.
در نتیجه موضوع انجام بازرسیهای موردی از تاسیسات هستهای فعال ایران امر جدیدی نیست و تهران همواره در مورد بازدید از این سایتها با آژانس همکاری کردهاست.
بازدید از سایتهای هستهای آسیب دیده و رسیدگی به وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، منوط به رسیدن به ساز و کار مشخص در توافق نهایی پس از مذاکرات ۶۰ روزه موضوع تفاهمنامه اسلامآباد است.
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