به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مذاکرهکننده کشورمان به ریاست محمدباقر قالیباف، پس از سفری دوروزه به سوئیس، دقایقی قبل وارد تهران شد.
در این سفر که طبق گفته اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکرهکننده اصلیترین هدف آن پیگیری اجرای تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم اسلامآباد بود، در گفتگوهای صریح و فشرده با میانجیگران پاکستانی و قطری، محورهای معطلمانده تفاهم بویژه توقف جنگ در تمامی جبهه از جمله لبنان و نیز آزادسازی اموال بلوکهشده کشورمان، مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت.
در پایان این نشست، که در هتل بورگن اشتوک سوئیس جریان داشت، دو کشور میانجی با صدور بیانیهای نتایج گفتگوها را تشریح کردند که مهمترین محورهای آن تأکید مجدد بر به رسمیت شناختن مدیریت ایرانی تنگه هرمز و پذیرش ایران به عنوان عضو واحد مدیریت منازعه در لبنان بود.
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