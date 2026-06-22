به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رئیس جمهور ایران فردا برای دیدار با نخست وزیر وارد پاکستان می‌شود؛ این سفر فرصتی برای بحث در مورد تلاش‌ های دیپلماتیک (در راستای مذاکرات ایران و آمریکا) فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود اضافه کرد: بیانیه مشترک پاکستان و قطر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ یکی از جنبه‌های کلیدی آن تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم (میان تهران و واشنگتن) است.

اسلام آباد سپس افزود: کمیته‌ های فنی برای اجرای مفاد یادداشت تفاهم مطابق با ماده ۱۲ تشکیل خواهند شد و هیئت‌ های فنی به کار خود ادامه خواهند داد.