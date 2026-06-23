گزارش وزارت خارجه عمان از جزئیات دیدار هیئت ایرانی با پادشاه عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه عمان، هیثم بن طارق پادشاه عمان، امروز در کاخ البرکه از دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران که به همراه دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به عمان سفر کرده است، استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، طرف ایرانی در آغاز این دیدار سلام‌ دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران را به پادشاه عمان ابلاغ کرده و بهترین آرزوهای وی را برای ایشان و ملت عمان در مسیر تداوم پیشرفت و شکوفایی ابراز داشت.

طرف ایرانی همچنین از سوی رهبری، دولت و ملت ایران، از رویکرد حکیمانه پادشاهی عمان و نقش سازنده این کشور به رهبری سلطان هیثم بن طارق در حمایت از مسیرهای گفت‌وگو، کاهش تنش‌ها و تقویت فرصت‌های صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

از سوی دیگر پادشاه عمان از دکتر قالیباف خواست سلام و درود وی را به محضر آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران، و دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کند و آرزوهای صمیمانه خود را برای رهبری و ملت ایران در زمینه تداوم امنیت، ثبات و رفاه بیان نماید.

بنا بر اعلام وزارت خارجه عمان، در جریان این دیدار آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. سلطان عمان توضیحات هیأت ایرانی را درباره روند این مذاکرات و ابعاد مختلف آن شنید و ضمن ابراز حمایت از این گفت‌وگوها، برای موفقیت و به ثمر رسیدن آن‌ها آرزوی توفیق کرد تا زمینه دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و نهایی برای همه پرونده‌های مورد اختلاف، به‌ویژه ازسرگیری و تسهیل تردد و تضمین ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، موضوع هسته‌ای و سایر مسائل و چالش‌های مرتبط، فراهم شود.

