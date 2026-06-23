خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: تجاوز آمریکا و اسرائیل در جنگ ۴۰ روزه به ایران بازتاب گسترده‌ای در کشورهای منطقه از جمله ارمنستان داشت. «تیسوینار برخورداریان» خبرنگار شبکه ۵ تلویزیون ارمنستان که به تهران سفر کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح نگاه افکار عمومی و رسانه‌های ارمنستان به این جنگ، پیامدهای آن و همچنین آینده روند مذاکرات پرداخت.

مردم ارمنستان نگران ایران بودند

برخورداریان در پاسخ به این سوال که جنگ ایران و آمریکا در ارمنستان چگونه دیده شد و مردم این کشور نگران چه پیامدهایی بودند، گفت: مردم ارمنستان در طول جنگ نگرانی زیادی نسبت به ایران داشتند و از آنچه برای مردم ایران رخ می‌داد ناراحت بودند.

وی افزود: اکنون که مسیر مذاکرات و توقف درگیری‌ها باز شده است، مردم ارمنستان از این وضعیت احساس رضایت و خوشحالی می‌کنند و امیدوارند آمریکا وارد یک جنگ گسترده‌تر علیه ایران نشود.

این خبرنگار ارمنی تاکید کرد: مردم ارمنستان از داشتن همسایه‌ای قدرتمند مانند ایران احساس اطمینان می‌کنند و به همین دلیل تحولات ایران را با حساسیت دنبال می‌کنند.

نگرانی از گسترش جنگ به قفقاز

وی همچنین با اشاره به نگرانی‌های موجود در منطقه قفقاز در زمان جنگ گفت: نگرانی‌های جدی وجود داشت که دامنه درگیری‌ها به قفقاز جنوبی نیز کشیده شود.

برخورداریان افزود: پیامدهای اقتصادی جنگ تنها محدود به ایران نبود و کشورهای منطقه نیز آثار آن را احساس کردند. علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی‌هایی درباره تبعات امنیتی و نظامی گسترش جنگ نیز وجود داشت.

رسانه‌های ارمنستان چگونه جنگ را پوشش دادند؟

این خبرنگار شبکه ۵ تلویزیون ارمنستان درباره نحوه پوشش جنگ در رسانه‌های کشورش اظهار داشت: از نخستین روزهای جنگ، شبکه ۵ ارمنستان به طور مستمر اخبار مربوط به ایران و جنگ را پوشش می‌داد و تقریباً هیچ روزی نبود که این موضوع در بخش‌های خبری و برنامه‌های تحلیلی ما مطرح نشود.

وی افزود: در شبکه ۵، اخبار این جنگ با عنوان «جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران» پوشش داده می‌شد و برای بررسی ابعاد مختلف آن برنامه‌های کارشناسی متعددی برگزار شد.

برخورداریان با اشاره به برخی مشکلات رسانه‌های ارمنستان برای دسترسی به اخبار ایران گفت: یکی از مسائل مهم در روزهای جنگ، دشواری دسترسی به روایت‌های مستقیم از داخل ایران بود. به ویژه در مقاطعی که محدودیت‌های اینترنتی وجود داشت، دریافت سریع اخبار و روایت‌های رسمی ایران برای رسانه‌های خارجی دشوار می‌شد.

وی تاکید کرد: اگر همکاری بیشتری میان رسانه‌های ایران و رسانه‌های ارمنستان شکل بگیرد و امکان دریافت اخبار دست اول فراهم شود، کیفیت پوشش رسانه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.

روایت ایران باید مستقیم به جهان منتقل شود

این خبرنگار ارمنی با انتقاد از غلبه روایت رسانه‌های غربی بر افکار عمومی جهان گفت: امروز در عصر رسانه و اینترنت زندگی می‌کنیم اما متأسفانه تصویر واقعی ایران آن‌گونه که باید به افکار عمومی منطقه و جهان منتقل نمی‌شود.

وی افزود: بسیاری از مردم کشورهای مختلف تحت تأثیر روایت رسانه‌های غربی قرار دارند و به همین دلیل لازم است رسانه‌های ایرانی بیش از گذشته برای انتقال روایت مستقیم و واقعی خود به مخاطبان جهانی تلاش کنند.

مردم ارمنستان نگاه مثبتی به جنگ ندارند

برخورداریان در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی افکار عمومی ارمنستان از حمله آمریکا به ایران گفت: مردم ارمنستان به دلیل تجربه‌های تاریخی خود، نسبت به جنگ و تجاوز نظامی نگاه مثبتی ندارند.

وی تصریح کرد: ما نیز تجربه جنگ و تحمیل درگیری را داشته‌ایم و به همین دلیل طبیعی است که نتوانیم نسبت به اقدام نظامی علیه یک کشور دیگر نگاه مثبتی داشته باشیم.

توافق‌ها روی کاغذ کافی نیست

خبرنگار شبکه ۵ ارمنستان درباره یادداشت تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا نیز اظهار داشت: من تحلیلگر سیاسی نیستم اما تجربه رسانه‌ای من نشان می‌دهد که صرف توافق‌های مکتوب لزوماً تضمین‌کننده اجرای تعهدات نیست.

وی افزود: آنچه در سفر به ایران بیش از هر چیز توجه مرا جلب کرد، روحیه مردم ایران بود. بارها از ایرانیان شنیدم که برای کشورشان حاضرند هر هزینه‌ای را بپردازند و همین روحیه مقاومت، مهم‌ترین نقطه قوت ایران است.

برخورداریان گفت: من در سفرم به جنوب ایران و منطقه تنگه هرمز نیز حضور داشتم و از نزدیک ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران را مشاهده کردم. به همین دلیل معتقدم ایران کشوری است که از قدرت و ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

عاشق ایران شدم

وی در پایان این گفت‌وگو با قدردانی از میزبانی ایرانیان اظهار داشت: این سفر فرصت ارزشمندی بود تا ایران را از نزدیک ببینم و واقعیت‌های این کشور را با چشم خودم مشاهده کنم.

برخورداریان افزود: با احساسات بسیار مثبتی به ارمنستان بازمی‌گردم و صادقانه می‌گویم که عاشق ایران شده‌ام.

وی در پایان گفت: آرزو می‌کنم مردم ایران دیگر هیچ‌گاه درد و رنج جنگ را تجربه نکنند و صلح و آرامش پایدار در این کشور برقرار باشد.