تشریح روند تفویض اختیارات در حوزه محصولات طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، ضمن موافقت با استمرار تفویض اختیار به استان‌ها و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: مقرر شده است دستورالعمل‌های مربوط به تفویض اختیار توسط بخش‌های ذی‌ربط سازمان غذا و دارو، بازنگری و برای اجرا ابلاغ شود.

وی با اشاره به موضوع تفویض اختیار در حوزه‌های مرتبط با اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک افزود: تفویض اختیار در تمامی امور مربوط به این حوزه، از جمله صدور انواع مجوزها و واگذاری اختیارات به معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

شعیبی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد با برگزاری جلسات تخصصی با گروه‌های مرتبط، سازوکار اجرایی این موضوع به‌صورت دقیق بررسی و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای آن توسط اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک تدوین شود.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو در تشریح رأی کمیسیون قانونی ساخت و ورود درباره تفویض اختیار به معاونت‌های غذا و دارو در حوزه «تمدید پروانه‌ها بدون تغییر»، اظهار کرد: بر این اساس مقرر شده بود معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور امکان تمدید پروانه فرآورده‌های سلامت‌محور را بدون اعمال تغییر و بدون نیاز به طرح در کمیسیون داشته باشند. همچنین مقرر شد با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای این موضوع از طریق معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور عملیاتی شود.

وی همچنین با اشاره به دیگر موارد در دست بررسی برای تفویض اختیارات به معاونت‌های غذا و دارو، گفت: امکان رصد تخلفات داروخانه‌ها از طریق دسترسی به سامانه تیتک در حوزه شیرخشک و اعمال برخوردهای لازم از جمله قطع سهمیه در صورت بروز تخلف، از مطالبات معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور بوده است. بر این اساس مقرر شد با همکاری معاونت بهداشت، سامانه تیتک به سامانه‌های مرتبط معاونت متصل شود تا امکان رصد و پایش شیرخشک‌های یارانه‌ای فراهم شود.

شعیبی تأکید کرد: همچنین اقدامات لازم برای اجرایی‌سازی این فرآیند با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد تا روند ارائه خدمات و انجام امور مرتبط با هماهنگی بیشتری دنبال شود.