پیش بینی دمای ۵۰ درجه در مناطق گرمسیری ایلام

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش نسبی دما، گرما در سطح استان به اوج خود می‌رسد و موج گرما در استان تقویت می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود حداکثر دما در نواحی گرمسیر استان به حوالی ۵۰ درجه برسد و برای نواحی سردسیر و شهر ایلام نیز دما در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درجه پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: از روز چهارشنبه افت نسبتاً محسوس دما در حد ۴ تا ۶ درجه را خواهیم داشت و از شدت گرما کاسته می‌شود و طی روزهای پایانی هفته، هوای نسبتاً خنک‌تری نسبت به این موقع از سال خواهیم داشت.

احمدی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: تا سه روز آینده در برخی ساعات انتظار افزایش باد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی را داریم که در نوار مرزی استان بیشتر است و احتمال بروز غبار محلی و همچنین آسیب به سازه‌های سبک از دیگر اثرات افزایش سرعت باد خواهد بود.