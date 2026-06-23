پیش بینی دمای ۵۰ درجه در مناطق گرمسیری ایلام

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش نسبی دما، گرما در سطح استان به اوج خود میرسد و موج گرما در استان تقویت میشود.
وی افزود: انتظار میرود حداکثر دما در نواحی گرمسیر استان به حوالی ۵۰ درجه برسد و برای نواحی سردسیر و شهر ایلام نیز دما در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درجه پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: از روز چهارشنبه افت نسبتاً محسوس دما در حد ۴ تا ۶ درجه را خواهیم داشت و از شدت گرما کاسته میشود و طی روزهای پایانی هفته، هوای نسبتاً خنکتری نسبت به این موقع از سال خواهیم داشت.
احمدینژاد در پایان خاطرنشان کرد: تا سه روز آینده در برخی ساعات انتظار افزایش باد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی را داریم که در نوار مرزی استان بیشتر است و احتمال بروز غبار محلی و همچنین آسیب به سازههای سبک از دیگر اثرات افزایش سرعت باد خواهد بود.
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