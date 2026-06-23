روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان را در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی کرد و گفت: در ساعات بعدازظهر، وزش باد در سطح استان پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعات بعدازظهر روز چهارشنبه، وزش باد نسبتاً شدید در اکثر نقاط استان همراه با غبار رقیق دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه تغییرات دمایی برای امروز و فردا محسوس نخواهد بود، تصریح کرد: از روز پنجشنبه شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا در اکثر نقاط استان خواهیم بود که این روند به تدریج از گرمای هوا خواهد کاست.

وی در ادامه به ارائه آمار دمای استان در شبانه‌روز گذشته پرداخت و ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دمای ثبت شده مربوط به شهرستان فامنین با ۳۹ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما مربوط به شهرستان بهار با ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.

زاهدی در پایان خاطرنشان کرد: ایستگاه هواشناسی همدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز گذشته دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و در خنک‌ترین ساعات صبح امروز دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد را به ثبت رسانده است.