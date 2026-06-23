به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، برنامه پیشبینی شده ایرانخودرو برای فصل بهار ۱۴۰۵ تولید ۱۰۰ هزار و ۶۸۶ دستگاه خودروی سواری بوده که بر اساس آمار تولید، با تولید ۱۰۰ هزار و ۶۹۴ دستگاه، تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه به ثبت رسیده است.
همچنین در خردادماه امسال، برنامه تولید سواری این شرکت ۴۲ هزار و ۶۳۰ دستگاه تعیین شده بود، اما ایرانخودرو موفق شد ۴۴ هزار و ۹۷۶ دستگاه خودرو تولید کند؛ رقمی که نشاندهنده تولید ۲ هزار و ۳۴۶ دستگاه بیشتر از هدفگذاری و ثبت عملکردی فراتر از برنامه است.
این عملکرد در شرایطی رقم خورده که صنعت خودرو طی ماههای اخیر با چالشهای متعددی از جمله افزایش هزینه نهادههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه، محدودیتهای تامین مالی، مشکلات تامین برخی قطعات و مواد مورد نیاز، نوسانات ارزی، فشارهای ناشی از افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک، محدودیتهای زیرساختی در حوزه انرژی و همچنین پیچیدگیهای زنجیره تامین در شرایط پساجنگ مواجه بوده است.
با وجود این شرایط، استمرار تولید و تحقق کامل برنامههای تعیین شده، نشاندهنده پایداری خطوط تولید، همکاری شبکه تامین و تمرکز بر حفظ جریان عرضه به بازار است.
این موفقیت در حالی به دست آمده که ایرانخودرو در ماههای اخیر برنامه افزایش تولید و عرضه محصولات را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی پاسخ به تقاضای بازار و کاهش فاصله میان عرضه و نیاز مصرفکنندگان دنبال کرده است.
نظر شما