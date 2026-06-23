به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسویان افزود: با هدف پیشگیری از ریشهکنی و انقراض پوشش گیاهی و تقویت مشارکتهای مردمی در احیای مراتع، از عموم مردم طبیعتدوست استان دعوت میشود بذر گیاهان مرتعی را جمعآوری و به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل سکونت خود تحویل دهند.
وی اظهار کرد: بذرهای تحویلی پس از بررسی و تأیید کارشناسان خریداری میشود و هزینه آن بهصورت کامل به جمعآوریکنندگان پرداخت خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این طرح علاوه بر حفظ منابع طبیعی، زمینهای برای ایجاد درآمد برای بهرهبرداران نیز فراهم میکند، تصریح کرد: فروش بذر گیاهان مرتعی از نظر اقتصادی ارزش افزوده بیشتری نسبت به برداشت و فروش خود گیاه دارد و از تخریب و نابودی گونههای ارزشمند گیاهی نیز جلوگیری میکند.
وی هدف از اجرای این طرح را حفظ و احیای پوشش گیاهی مراتع، جلوگیری از انقراض گونههای گیاهی، افزایش بهرهوری عرصههای طبیعی و توسعه مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد.
موسویان گفت: بذرهای مورد نیاز شامل گونههای دارویی مانند آنغوزه، باریجه، جاشیر، بیلهر، کرفس کوهی، بنسرخ، موسیر، تره و کنگر و همچنین گونههای علوفهای از جمله جاشیر، ماش گلخوشهای، بادام اسکوپاریا، ارژن، درمنه، اسپرس و آگروپایرون است.
وی ادامه داد: بذرهای جمعآوریشده در فصل مناسب کاشت، با مشارکت بهرهبرداران، تشکلهای مردمی، گروههای جهادی، عشایر، دامداران، کشاورزان، کوهنوردان و دوستداران طبیعت در عرصههای هدف کشت خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست با مشارکت در این طرح، نقش مؤثری در حفظ سرمایههای طبیعی استان و احیای مراتع ایفا کنند.
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