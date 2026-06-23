پیش بینی حضور ۱۵ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، با حضور در صحن شورا، از اعضای شورا برای رایگان کردن حمل و نقل عمومی در ماه های اخیر تشکر کرد و گفت: در ایام جنگ نیز همکاری های خوبی بین شورا و شهرداری شکل گرفت.

وی با بیان اینکه تهران آماده باز کردن آغوش برای رستاخیز مردمی جهت بدرقه دردانه خود است، اظهار کرد: برآورد می شود که در تهران جمعیت بالایی حضور داشته باشند و تهران تاکنون این جمعیت را به خود ندیده و در آینده نیز این جمعیت تکرار نخواهد شد.

به گفته شهردار تهران، عدد حداقل ۱۵ میلیون نفری برای حضور در مراسم تشییع پیش بینی شده است.

زاکانی با تأکید بر اینکه مردم باید پا به میدان بگذارند و خدمات ارائه کنند، یادآور شد: برای چنین مقصودی باید سلسله فعالیت های هماهنگی صورت می گرفت.

وی افزود: در دولت معاون اول رئیس جمهور و در سلسله مراتب استانداران امور را بر عهده گرفتند. در مرحله اجرا نیز سپاه استانها وارد عمل شدند و در استان تهران سپاه تهران مسئولیت را بر عهده گرفت. شهرداری چهار مسئولیت را با افتخار پذیرفت.

وی ادامه داد: حمل و نقل، اسکان و پذیرایی، فرهنگ و تبلیغ و خدمات چهار حوزه مأموریتی ماست و در ستاد تهران انتظامات متولی دارد اما وقتی در شهرداری صحبت از انتظامات می کنیم، ناظر بر عملیات خود شهرداری است.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: اسکان و پذیرایی مهمترین موضوع در این مأموریت هاست. مسیر به گونه ای فراهم شد تا تمام ظرفیت ها بسیج شوند و مابه ازای تمام این ظرفیت ها، این بخش را مدیریت کنیم. شهرداری با تمام ظرفیت خود به میدان آمده و مواکب و فراتر از آن خانواده ها پذیرای زائران هستند.

به گفته وی، ۴۴ درصد از کسانی که به تهران می آیند به خانه قوم و خویش خود خواهند رفت و در واقع مردم پذیرای زائران خواهند بود.

اقدامات شهرداری تکمیل کننده ظرفیت مردمی است

وی با بیان اینکه اقدامات ما مکمل اصلی اقدامات مردمی است، تصریح کرد: تلاش ما این بود که بتوانیم تمام ظرفیت های شهرداری را به کار بگیریم.

به گفته زاکانی، چند معاونت خط تلاش اصلی را دارند اما تمام مجموعه های شهرداری کمک خواهند کرد که اقدامات با افتخار انجام شود.

نصب چادر در میادین اصلی شهر

وی با بیان اینکه چادرهایی در میادین اصلی شهر برای ثبت نام شهروندان جهت همکاری در ارائه خدمات نصب خواهد شد نیز گفت: ستون فقرات اقدامات ما در حوزه حمل و نقل عمومی است. تمام ظرفیت ها را مبتنی بر این توان حمل و نقلی بسیج کرده ایم تا این بخش تقویت شود.

زاکانی با تأکید بر اینکه تلاش بر این بود که از تجمع جمعیت در یک نقطه خاص جلوگیری شود، گفت: ۶ محور به سمت میدان آزادی پیش بینی شده و جمعیت در این محورها هدایت خواهند شد. در هر مقطعی امکانی فراهم می شود که اگر مرکز جمعیت سنگین شد امکان خروج وجود داشته باشد و فشاری به مرکز ثقل وارد نشود تا حادثه رخ دهد.

وی افزود: در این ایام ممکن است برخی سازمان ها محل رجوع باشند.

به گفته زاکانی، برای مثال سازمان بهشت زهرا (س) در حال ارائه خدمات در این مراسم هم مراجع دارد و درواقع در دوجبهه فعالیت خواهد کرد.

تهران آماده پشتیبانی از مراسم تشییع در قم و مشهد

شهردار تهران با بیان اینکه جنبه آموزشی ماجرا نیز اهمیت دارد نیز گفت: آموزش مکرر برای یک رفتار مشخص در روزهای برگزاری مراسم صورت می گیرد تا بتوانیم به یک مرکز کانونی در این زمینه برسیم. جلسات مکرری با دستگاه های مسئول در این باره برگزار شده است.



وی با بیان اینکه کار معظم برای مراسم تشییع در تهران انجام می شود، اظهار کرد: نسبت به قم و مشهد نیز نباید غفلت شود و اگر امکانی در تهران برای کمک به این دو شهر داشته باشیم، ورود خواهیم کرد.



شهردار تهران با تأکید بر اینکه موضوع مهم هوای گرم و مسئله گرمازدگی است، گفت: متولی سلامت وزارت بهداشت و درمان است اما در متن اقدامات خود ظرفیت های لازم را ایجاد خواهیم کرد. مجموعه ظرفیت های سلامت محور در قالب شرکت شهر سالم و سرای محلات را به کار خواهیم گرفت.



وی با بیان اینکه مردم باید محور این اقدامات باشند، افزود: این حرکت هم بدرقه این شهید بی نظیر است، هم بیعت با امام عزیزمان محسوب می شود و هم ضدیت با دشمنان است.