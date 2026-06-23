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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

مدارک مورد پذیرش دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

مدارک مورد پذیرش دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

مرکز سنجش علوم پزشکی، مدارک مورد پذیرش برای آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مدارک مورد پذیرش برای آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

بر اساس این بخشنامه، داوطلبان موظفند عنوان مدرک تحصیلی خود را دقیقاً منطبق با رشته‌های مندرج در دفترچه راهنما ارائه دهند و هرگونه مغایرت، منجر به رد ثبت‌نام خواهد شد.

همچنین بر اساس مصوبه جلسه ۴۵ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است (مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۹)، دارندگان دانشنامه یا گواهینامه تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی اجازه دارند در رشته‌هایی که «دکتری عمومی پزشکی» جزو مدارک پذیرش محسوب می‌شود، در آزمون شرکت کنند.

جهت دریافت فایل «مدارک تحصیلی مورد پذیرش دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۴۰۵ » اینجا کلیک کنید.

کد مطلب 6868655
زهرا سیفی

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