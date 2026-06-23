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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

رییس جمهور راهی پاکستان شد؛

پزشکیان: بنای دولت پیگیری حقوق ملت و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای است

پزشکیان: بنای دولت پیگیری حقوق ملت و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای است

رئیس جمهور گفت: سفر به پاکستان با هدف قدردانی از تلاش‌هایی انجام می‌شود که دولت این کشور برای نهایی شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و پیگیری حق و حقوق ملت ایران انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۵ پیش از عزیمت به پاکستان، با اشاره به اهداف این سفر گفت: سفری که به دعوت نخست وزیر پاکستان انجام می‌شود، پس از تلاش‌های گسترده‌ای شکل گرفته است که هم نخست وزیر محترم، فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش، سید محسن نقوی وزیر کشور و مجموعه دولت پاکستان برای هماهنگی و نهایی شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا انجام دادند.

پزشکیان تصریح کرد: روندی که مسئولان پاکستان برای پیگیری حق و حقوق ملت ایران دنبال کردند، نقشی بی‌بدیل در نهایی شدن این تفاهم‌نامه داشت و تلاشی که از سوی این عزیزان صورت گرفت، به گونه‌ای بود که شاید دغدغه آن‌ها برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود.

رئیس جمهور افزود: سفری که امروز آغاز می‌شود، علاوه بر قدردانی از همراهی‌های دولت پاکستان، با هدف پیگیری ادامه مسیری انجام می‌شود که باید تمام بندهای تفاهم‌نامه در چارچوب قوانین بین‌المللی و حق و حقوق ملت ایران به مرحله اجرا برسد و آنچه به امضا رسیده است به صورت کامل عملیاتی شود.

پزشکیان اظهار داشت: اتفاقی که با اجرای این تفاهم‌نامه رقم خواهد خورد، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در منطقه و خاورمیانه را کاهش دهد و در شرایطی که جنگ‌های ناجوانمردانه و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی ادامه دارد، زمینه تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای را فراهم سازد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موضوعی که در این تفاهم‌نامه مورد تأکید قرار گرفته، ممنوعیت تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای اسلامی است و امیدواریم روندی که آغاز شده، به برقراری امنیت پایدار در منطقه و کوتاه شدن دست متجاوزان منجر شود؛ هدفی که تحقق آن از وظایف اساسی ما به شمار می‌رود.

پزشکیان گفت: در این سفر، تبادلاتی که در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و همچنین صلح و امنیت دنبال می‌شود، محور گفت‌وگوها و رایزنی‌های مشترک خواهد بود.

رئیس جمهور تأکید کرد: ارتباطاتی که میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و همچنین با کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، قطر، عربستان و دیگر کشورهای منطقه در حال گسترش است، در راستای رویکردی دنبال می‌شود که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و اولویتی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.

کد مطلب 6868658
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
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      اميدواريم با گشايش هایی که در تلاش هستند تا صورت بگیرد مدل اقتصاد مقاومتی را حفظ کنیم تا مبادا با یک تحریم کوچک اقتصاد کشور خورد شود پس از گشایش ها و آن پیمان نامه بیشتر برای اسراییل امنیت میاورد تا مسلمانان چرا که اگر یک باره صبر مسلمان کم شود اسراییل نابود میشود دقت بفرمایید که این دو موضوع را به هم ربط داده اند
    • US ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
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      اولین اولویت از نظر اقتصاد داخلی ( قوی کردن منابع صنایع دفاعی / توسعه کشاورزی و ثبات امنیت غذایی / توسعه صنعت برای تولید مشاغل جوانان ایرانی) بفرمائید تا کشورهای مظلوم منطقه امید به بقاء داشته باشن بیخودی به کشورهای عربی دل نبندید اول غرامت جنگی صدها میلیاردی خسارت به زیر ساخت های ایران رو ازشون لطفا بگیرید تا برادری و اسلامی بودنشون برای ایرانی ها به اثبات برسه. وگرنه بی مایه فطیر است. بی تعارف ایران نیازی به برادری صوری این جماعت خائن و کارشکن که دست در دست نتانیاهو میذارن نداره. صداقت شرطه

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