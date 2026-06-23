خراسان جنوبی در آستانه تبدیل شدن به قطب گلخانه و تیلاپیای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داود هراتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: این سازمان با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در سطوح کارشناسی تا دکتری، نقش مهمی در توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش کارشناسان و هدایت آنها به بازار کار ایفا می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت شرکت‌های خدمات فنی، مشاوره‌ای و مراکز خدمات کشاورزی خصوصی در استان افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کاهش تصدی‌گری و واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی، ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی خصوصی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ مرکز خدمات کشاورزی خصوصی در استان فعالیت مطلوبی دارند و این مراکز می‌توانند بخش قابل توجهی از خدمات فنی، آموزشی و مشاوره‌ای مورد نیاز کشاورزان را ارائه دهند.

هراتی از پیگیری برای راه‌اندازی واحدهای الگویی و آموزشی در استان خبر داد و گفت: ایجاد گلخانه‌های الگویی و همچنین واحدهای آموزشی در بخش دام و طیور از برنامه‌های جدی سازمان است تا فارغ‌التحصیلان پس از خروج از دانشگاه بتوانند در محیط‌های عملی با فرآیندهای تولید آشنا شده و مهارت‌های لازم را کسب کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه گلخانه و دام و طیور، افزود: استان از توانمندی بالایی برای توسعه گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی برخوردار است و حضور مسئولان فنی در این واحدها می‌تواند به افزایش عملکرد، بهبود راندمان تولید و عرضه محصولات سالم و استاندارد منجر شود.

هراتی ادامه داد: بخشی از وظایف اجرایی و صدور مجوزها به تدریج از دولت به سازمان نظام مهندسی و بخش خصوصی واگذار می‌شود که این موضوع می‌تواند موجب تسریع در ارائه خدمات تخصصی به بهره‌برداران شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد کشاورزی استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک جهان است اما هنوز در حوزه صادرات و بازاریابی این محصول به جایگاه شایسته خود نرسیده‌ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: محصولات کشاورزی استان در بازارهای جهانی متقاضی دارند، اما برای حضور موفق در این بازارها باید استانداردهای فنی و کیفی مورد نیاز رعایت شود و این امر بدون بهره‌گیری از دانش کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

هراتی با اشاره به ظرفیت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان گفت: خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید محصولات گلخانه‌ای کشور تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند تولید محصول باکیفیت و بهره‌گیری از دانش فنی روز است.

وی همچنین به ظرفیت‌های شیلاتی استان اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی یکی از چهار استان کشور است که مجوز پرورش ماهی تیلاپیا را دریافت کرده و با توجه به شرایط اقلیمی، آب‌های شور و ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به قطب تولید این گونه آبزی تبدیل شود.

هراتی خاطرنشان کرد: توسعه پرورش تیلاپیا علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، می‌تواند در مدیریت منابع آب و خاک نیز مؤثر باشد و چرخه‌ای توانمند در بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

وی از رسانه‌ها خواست در انعکاس اخبار حوزه کشاورزی به نقش دانش و مهندسی در افزایش بهره‌وری توجه ویژه داشته باشند و افزود: خراسان جنوبی در تولید محصولاتی نظیر زرشک، عناب، زعفران، انار و پسته از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش عملکرد در واحد سطح نتیجه مستقیم بهره‌گیری از دانش فنی است، گفت: در یکی از مزارع زعفران استان عملکردی بین ۱۷ تا ۱۸ کیلوگرم در هکتار ثبت شده، در حالی که میانگین برداشت در بسیاری از مزارع حدود دو تا سه کیلوگرم است.