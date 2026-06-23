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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

خراسان جنوبی در آستانه تبدیل شدن به قطب گلخانه و تیلاپیای کشور

خراسان جنوبی در آستانه تبدیل شدن به قطب گلخانه و تیلاپیای کشور

بیرجند- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی در آستانه تبدیل شدن به قطب گلخانه و تیلاپیای کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود هراتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: این سازمان با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در سطوح کارشناسی تا دکتری، نقش مهمی در توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش کارشناسان و هدایت آنها به بازار کار ایفا می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت شرکت‌های خدمات فنی، مشاوره‌ای و مراکز خدمات کشاورزی خصوصی در استان افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کاهش تصدی‌گری و واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی، ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی خصوصی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ مرکز خدمات کشاورزی خصوصی در استان فعالیت مطلوبی دارند و این مراکز می‌توانند بخش قابل توجهی از خدمات فنی، آموزشی و مشاوره‌ای مورد نیاز کشاورزان را ارائه دهند.

هراتی از پیگیری برای راه‌اندازی واحدهای الگویی و آموزشی در استان خبر داد و گفت: ایجاد گلخانه‌های الگویی و همچنین واحدهای آموزشی در بخش دام و طیور از برنامه‌های جدی سازمان است تا فارغ‌التحصیلان پس از خروج از دانشگاه بتوانند در محیط‌های عملی با فرآیندهای تولید آشنا شده و مهارت‌های لازم را کسب کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه گلخانه و دام و طیور، افزود: استان از توانمندی بالایی برای توسعه گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی برخوردار است و حضور مسئولان فنی در این واحدها می‌تواند به افزایش عملکرد، بهبود راندمان تولید و عرضه محصولات سالم و استاندارد منجر شود.

هراتی ادامه داد: بخشی از وظایف اجرایی و صدور مجوزها به تدریج از دولت به سازمان نظام مهندسی و بخش خصوصی واگذار می‌شود که این موضوع می‌تواند موجب تسریع در ارائه خدمات تخصصی به بهره‌برداران شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد کشاورزی استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک جهان است اما هنوز در حوزه صادرات و بازاریابی این محصول به جایگاه شایسته خود نرسیده‌ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: محصولات کشاورزی استان در بازارهای جهانی متقاضی دارند، اما برای حضور موفق در این بازارها باید استانداردهای فنی و کیفی مورد نیاز رعایت شود و این امر بدون بهره‌گیری از دانش کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

هراتی با اشاره به ظرفیت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان گفت: خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید محصولات گلخانه‌ای کشور تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند تولید محصول باکیفیت و بهره‌گیری از دانش فنی روز است.

وی همچنین به ظرفیت‌های شیلاتی استان اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی یکی از چهار استان کشور است که مجوز پرورش ماهی تیلاپیا را دریافت کرده و با توجه به شرایط اقلیمی، آب‌های شور و ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به قطب تولید این گونه آبزی تبدیل شود.

هراتی خاطرنشان کرد: توسعه پرورش تیلاپیا علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، می‌تواند در مدیریت منابع آب و خاک نیز مؤثر باشد و چرخه‌ای توانمند در بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

وی از رسانه‌ها خواست در انعکاس اخبار حوزه کشاورزی به نقش دانش و مهندسی در افزایش بهره‌وری توجه ویژه داشته باشند و افزود: خراسان جنوبی در تولید محصولاتی نظیر زرشک، عناب، زعفران، انار و پسته از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش عملکرد در واحد سطح نتیجه مستقیم بهره‌گیری از دانش فنی است، گفت: در یکی از مزارع زعفران استان عملکردی بین ۱۷ تا ۱۸ کیلوگرم در هکتار ثبت شده، در حالی که میانگین برداشت در بسیاری از مزارع حدود دو تا سه کیلوگرم است.

کد مطلب 6868709

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