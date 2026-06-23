ثبت ۵۲۵ هکتار درخواست سرمایه گذاری برای ساخت گلخانه در رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد گلخانههای شهرستان رزن با اشاره به سوابق حوزه گلخانهها در شهرستان رزن اظهار کرد: پیش از سال گذشته در مجموع ۶۹ واحد گلخانهای در سطح ۳۶ هکتار در شهرستان رزن فعال بود.
وی افزود: با تعیین هدف راهبردی برای توسعه یکهزار هکتار کشت گلخانهای از ابتدای سال ۱۴۰۴ و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه تاسیس، روند جذب سرمایهگذاران با شتاب بیشتری در حال انجام است.
فرماندار رزن ادامه داد: در حال حاضر مجموع درخواستهای ثبتشده برای احداث گلخانه به ۵۲۵ هکتار رسیده است که پروندههای مربوط به ۳۵۳ هکتار تکمیل و برای سپری کردن مراحل فنی و کارشناسی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارجاع شده است.
وی ارتقای بهرهوری منابع آبی، توسعه اشتغال پایدار و افزایش تولیدات کشاورزی را از مهمترین اهداف طرح توسعه گلخانهها برشمرد و تاکید کرد: اقدامات ستاد بر تسریع در فرآیندهای اداری و رفع موانع سرمایهگذاری متمرکز است تا اهداف توسعهای شهرستان در بخش کشاورزی محقق شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در ادامه با بیان اینکه برنامهریزی صورتگرفته در رزن اقدامی کارشناسیشده است، گفت: این سازمان با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و ارائه خدمات فنی، برای همراهی با متقاضیان و تسهیل فرآیندهای اجرایی آمادگی کامل دارد.
صفتالله مرادی افزود: ارتقای دانش فنی بهرهبرداران و تسریع در صدور مجوزها از جمله اولویتهای این سازمان در مسیر دستیابی به هدف یکهزار هکتار گلخانه در شهرستان رزن است.
اعضای ستاد گلخانههای شهرستان رزن در پایان این جلسه بر تداوم پیگیریها برای به سرانجام رساندن پروندههای متقاضیان و رفع چالشهای موجود در مسیر احداث و بهرهبرداری از واحدهای جدید تاکید کردند.
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