به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری، اظهار داشت: در استانه تاسوعا و عاشورای حسینی قرار داریم روزهایی که برای مردم ایران نشانه ایستادگی و ازادگی است. فرهنگ عاشورا فرهنگی که طی قرن ها در شعر و ادب و حافظه جمعی این ملت حضور داشته است. شهادت سیدالشهدای انقلاب و یاران وفادارانشان ایستادگی ملت ایران و ترجیح عزت بر تسلیم، در شرایطی که محاسبات صرفا مادی چشم انداز روشنی را نشان نمی‌دهد همگی از برکت فرهنگ عاشوراست.

نه دیداری با گروسی داشتیم نه توافقی برای بازدید آژانس از تاسیسات اتمی



وی در مورد ادعای مقامات آمریکایی پیرامون اغاز مذاکرات هسته ای، ادامه داد: ما نه دیداری با مدیرکل آژانس داشتیم نه برنامه ای برای بازدید بازرسان اژانس از تاسیسات هسته ای. در این خصوص هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود ندارد.به عنوان عضو معاهده منع اشاعه روال جاری را ادامه خواهیم داد و این روال خیلی روشن است.

بقائی ادامه داد: در خصوص قطعنامه شورای حکام از کشورهایی که مسئولانه با آمریکا و اروپا همکاری نکردند تشکر می‌کنم. رای منفی روسیه، چین و نیجر خیلی مسئولانه بود، متاسفانه برخی‌ها هم رای مثبت دادند. این رفتار دوگانه حتما قابل قبول نیست.

در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور به صلاح کشور باشد تصمیم می‌گیریم

سخنگوی وزارت خارجه در مورد نحوه خرج کردن دارایی‌های مسدود شده ایران و اینکه آیا محدودیتی در این خصوص وجود دارد؟ عنوان کرد: من هم ادعای رسانه‌ای را دیدم و برای ما جالب است که فلسفه و هدف جنگ که قبلا اعلام کرده بودند از بین بردن تمدن ایران و فروپاشی ایران است به ثروتمند کردن کشاورزان آمریکایی تقلیل پیدا کرده است. ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور به صلاح کشور باشد تصمیم می‌گیریم. در خصوص خرید کالا وزارت کشاورزی و سایر بخش‌های متولی هر آن طور تشخیص دهند براساس قیمت و کیفیت تصمیم می‌گیرند. مجوزهای صادر شده درباره فروش نفت از دیروز اجرایی شده است. مهم این است که اموال مسدود شده ایران در دسترس است برای استفاده ایران هر طور که تشخیص دهد برای کالاهایی که مدنظر ایران است.

با نق زنی قرار نیست جایگاه اروپا ارتقاء یابد

بقائی در مورد تلاش اروپا برای حضور در مذاکرات و اظهارات وزیر خارجه فرانسه، افزود: خودکرده را تدبیر نیست. اروپایی‌ها به دلیل رفتار خود در این دو سال خود را به حاشیه بردند. در جریان اسنپ‌بک طرف های اروپایی هیچ اراده و اختیاری از خود نشان ندادند و رفتار بسیار غیرمسئولانه‌ای داشتند و در جریان دو جنگ تحمیلی علیه ایران مواضع بسیار ناشایستی اتخاذ کردند و دنیا شاهد این رفتار است و این رفتار غیرمسئولانه باعث افزایش اعتبار و جایگاه اروپا نخواهد شد.اروپا باید تصمیم بگیرد رفتار مسئولانه داشته باشد و با نق زنی قرار نیست جایگاه اروپا ارتقاء یابد.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد جلسه چهارجانبه با آمریکا در سوئیس گفت: جلسه چهارجانبه با حضور ایران، آمریکا و دو میانجی از حدود سه بعدازظهر شروع و حدود یک ساعت و نیم ادامه یافت و قرار شد با وقفه کوتاه نیم ساعته جلسه ادامه یابد که در همین زمان با اظهارات موهن طرف آمریکایی مواجه شدیم و بعد از آن نشست چهارجانبه تشکیل نشد و تبادل پیام‌ از طریق میانجی‌ها صورت گرفت. ما بعد از تصمیم به توقف مذاکرات چهارجانبه هیچ تماس مستقیمی با طرف آمریکایی نداشتیم.

توقف جنگ در لبنان، جزو لاینفک اجزای یادداشت تفاهم و آتش بس

وی در مورد واحد جلوگیری از منازعه در لبنان و تفاهم برای خروج نیروهای صهیونیستی از لبنان گفت: ما از ابتدای تفاهم آتش بس تا به امروز شاهد تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان بوده‌ایم. توقف جنگ در لبنان جزو لاینفک اجزای یادداشت تفاهم و آتش بس بود. تعهد آمریکا کاملا روشن است و هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست. سازوکاری که تفاهم شد با حضور طرفین یعنی آمریکا و ایران و میانجی گران، دولت لبنان بر حسن اجرای بند یک یادداشت تفاهم نظارت می‌کند و از بروز برخورد نظامی جلوگیری می‌کند. درباره جزئیات باید بیشتر کار شود و موضوع پیچیده‌ای است. درباره طرف‌های ذی مدخل باید توضیحات بیشتری داده شود.

بقائی در مورد اظهارات وزیرخارجه فرانسه گفت: متاسفانه برخی کشورهای اروپایی عادت کردند هم از یک سو خودشان را از روندهای بین المللی به حاشیه برانند. فکر نمی‌کنم این رفتارها زیبنده کشوری مثل فرانسه باشد. اگر قرانسه تمایل دارد بعنوان کشور مسئولیت پذیر باشد در رویکردشان تغییراتی داشته باشند.



وی درباره اینکه آیا در مذاکرات درباره مسائل موشکی ایران گفت‌وگویی شده است؟ اظهار داشت: مطلقا موضوع توانمندی دفاعی و موشکی ایران به هیچ عنوان نه بخشی از گفت‌وگوهای ما بوده و نه هیچگاه موضوع مذاکره با هیچ طرفی خواهد بود.

بقائی درباره معافیت برای فروش نفت ایران گفت: مجوز دیروز توسط وزارت خزانه داری آمریکا صادر شد و از همان اول که صادر شد قابلیت اجرا دارد.

سخنگوی‌ وزارت خارجه در مورد پیگیری نقش برخی کشورها در حمله به ایران، افزود: ما شواهد و ادله کافی داریم تا اثبات کنیم برخی کشورهای منطقه در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نقش فعالانه داشتند. این را حتما مستندسازی می‌کنیم و مطالبه می‌کنیم. اینکه برخی‌ها به مشارکت این کشورها صحه گذاشتند مسئولیت آنان را سنگین‌تر می‌کند. اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کاملا غیرقانونی بود و هر کسی که در اختیار گذاشتن فضای کشور خود مشارکت کرده حتما مسئولیت خواهد داشت.



وی در مورد اینکه سه چهارم مردم آمریکا خواهان پایان جنگ با ایران هستند، گفت: این جنگ تحمیلی است و حنگی است که هیات حاکمه امریکا بر مردم منطقه با هزینه گزاف تحمیل کردند لذا اینکه مردم امریکا خواستار پایان این جنگ باشند از اقدام دولتمردانشان حمایت نکنند امری طبیعیست. نه فقط مردم امریکا بلکه کل دنیا مخالفتهای خودشان را بر تحمیل جنگ اعلام کرده اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای بحث موشکی در مذاکرات سوئیس، تصریح کرد: موضوع موشکی و توانمندی‌های دفاعی ایران اصلا بحث مذاکراتی نبوده و هیچ‌وقت هم نخواهد بود.

برای کار رسانه‌ای و تبلیغاتی به سوئیس نرفته بودیم

بقائی درباره خروج رسانه‌ها از نشست چهارجانبه و عدم حضور ایران در نشست خبری، افزود: ما برای کار رسانه‌ای و تبلیغاتی نرفته بودیم. این نشست برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بود و هرآنچه که باعث شود هدف اصلی تحت شعاع قرار بگیرد ضرورت ندارد و احساس کردیم نیاز به چنان برنامه‌های رسانه‌ای نیست.

هیچ گفتگویی درباره جزئیات برنامه هسته‌ای نداشتیم

وی در مورد رایزنی درباره هسته‌ای و تحریم‌ها بیان کرد: موضوع هسته‌ای در کنار رفع تحریم‌ها دو موضوعی است که قرار است در بازه زمانی ۶۰ روز بررسی شود. اما طبق یادداشت تفاهم آغاز مذاکره در این خصوص منوط به اجرای برخی بندهای یادداشت تفاهم است. ما تلاش می‌کنیم همه بندهای یادداشت تفاهم محقق شود.در سوئیس به غیر از بیان مواضع کلی ما هیچ گفتگویی درباره جزئیات برنامه هسته‌ای نداشتیم. آنان مواضع خود را بیان کردند و ما پاسخ مقتضی دادیم. باید ببینیم وضعیت اجرای یادداشت تفاهم به چه سمتی می‌رود.

سفر قالیباف به چین

وی د مورد سفر قالیباف به چین گفت: قرار است چنین سفری انجام شود اما در مورد زمان روابط عمومی مجلس اعلام خواهند کرد.

وی درمورد احتمال برگزاری نشست با کشورهای همسایه عنوان کرد: ما با کشورهای منطقه به عنوان همسایگان دائمی باید سازوکاری مبتنی بر اعتماد متقابل برای اطمینان از امنیت مشترک منطقه ایجاد کنیم. ما قبلا هم پیشنهاد داده بودیم که گفتگو صورت بگیرد. ما از هر پیشنهادی که برای امنیت منطقه باشد و بدون حضور نیروهای خارجی باشد، استقبال می‌کنیم و آماده هستیم.

بقائی در موردتضمین های لازم در تعهدات امریکا، گفت: ما از همه ابزارها برای اطمینان از ایفای تعهدات طرفین استفاده کردیم. طرف ما بر اساس یادداشت تفاهم، دولت آمریکا است و ما تاکید کردیم تعهد در برابر تعهد و اگر اجرا نکنند نباید انتظار داشته باشند ایران یک سویه به تعهداتش عمل کند. امیدواریم نشست سوئیس گام موثری در اجرای بندهای یادداشت تفاهم باشد.

وی در مورد اشتیاق مردم‌افغانستان برای حضور در مراسم تشییع رهبر گفت: حتما انتظار داریم که تعداد زیادی از مردم افغانستان در این مراسم تاریخی شرکت کنند تدابیر لازم از سوی سفارت ایران در کابل انجام شده است.

بقائی در مورد کارگروه پیگیری آزادسازی امول بلوکه شده، افزود: ما کارگروهی برای نظارت و اجرای تعهدات طرف مقابل داریم، اما درباره اموال مسدود شده باید دسترسی آزادانه داشته باشیم به نحوی که بانک مرکزی برای خرید کالاهای مدنظر تشخیص دهد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد نقش عمان در مدیریت تنگه هرمز بیان کرد: عمان و ایران هر دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستند. برای تردد ایمن کشتی‌ها باید هماهنگی بین دو کشور صورت بگیرد. در جریان سفر آقای قالیباف به مسقط این موضوع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.



وی درباره صندوق بازسازی ایران گفت: در مورد ابعاد مختلف این موضوع در نشست سوئیس صحبت شد، از قبل هم صحبت شده بود. این موضوع جزئیات زیادی دارد و بخشی از آن صحبت شده و ادامه دارد. باید طی هفته‌های آینده به جمع‌بندی برسیم.

بقائی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد اخرین وضعیت چهار شهروند ایرانی بازداشت شده در کویت و اینکه ایا اجازه دیدار کنسولی فراهم شده است، گفت: متاسفانه مقامات کویتی از ایفای تعهدات حقوقی شان طفره می‌روند. دولت کویت موظف است طبق تعهدات بین المللی عمل کند. سفارت ما مستمرا پیگیر موضوع برای زسیدگی به وضعیت اتباع دستگیر شده ایرانی است. بی توجهی دولت کویت به تعهدات بین المللی مورد پذیرش نیست.

وی در مورد آینده روابط با کشورهای منطقه، افزود: آینده منطقه و روابط ما با کشورهای منطقه نمی‌تواند بدون تاثیرپذیری از تحولات منطقه باشد. ما از رفتار برخی کشورهای منطقه و همدستی با طرف‌های متجاوز آسیب زیادی متحمل شدیم و این در خاطر ایرانیان باقی می‌ماند. متاسفانه برخی امکانات و حمایت‌های خود را در اختیار طرف متجاوز قرار دادند.ما اصرار داریم روابط بین کشورهای منطقه بر اساس حسن همجواری و رعایت حاکمیت ملی همه طرف‌ها باشد، اما از طرف دیگر تجربه تلخ حمایت از تجاوزات به ایران را نمی‌توانیم فراموش کنیم و حتما در روابط آینده در نظر داریم.

سخنگوی وزارت خارجه درمورد حضور هیات ایرانی در عمان تصریح کرد: این سفر دوجانبه است و در راستای تقویت مناسبات ایران و عمان است. رابطه ما با عمان ممتاز است. موضع عمانی‌ها در تجاوز به ایران مسئولانه بود و ما قدردان این رویکرد مسئولانه هستیم.عمان نقش ویژه‌ای در کاهش تنش در منطقه داشته و این از جهت اقداماتشان قابل تقدیر است. در مورد تنگه هرمز عمان به عنوان کشور ساحلی نقش مشخصی دارد و قرار است درباره مدیریت تنگه هرمز گفتگو شود.

وی در مورد صحبتهای ونس مبنی بر اینکه رفتار ایرانی ها گیج کننده است، گفت: ما هدفمان از این سفر پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بود و از ابتدا بنا نداشتیم که وارد روندهایی شویم که صرفا اصل موضوع را تحت شعاع قرار می‌دهد.

حضور نظامی آمریکا باعث تفرقه، جدایی و ناامنی در منطقه ما شد

بقایی در مورد سفر روبیو به منطقه افزود: هر سازوکار امنیتی در منطقه باید منحصراً برمبنای تفاهم و همکاری بین کشورهای منطقه صورت بگیرد. حضور نظامی آمریکا ثابت شد که چه آثار و بلایایی برای منطقه و کشورهای منطقه به دنبال دارد. امیدواریم کشورهای منطقه از این سه چهار ماه درس گرفته باشند. حضور نظامی آمریکا باعث تفرقه، جدایی و ناامنی در منطقه ما شده است. کشورهای منطقه باید درس گرفته باشند که آزموده را آزمودن خطاست.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفر امروز پزشکیان به پاکستان گفت: سفر به یک کشور همسایه و دوست است. روابطمان با پاکستان به ویژه با توجه به نقش این کشور در میانجیگری بین ایران و آمریکا، روابط مهمی است. در چند ماه گذشته مقامات پاکستانی در سطوح مختلف سفرهایی به ایران داشتند و این سفر در پاسخ به سفرهای قبلی مقامات پاکستانی و در جهت توسعه روابط دوجانبه است که برای ما مهم است.

وی در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که رنج خانواده‌ها و خون شهدا در این جنگ نادیده گرفته نشود؟ گفت: یادداشت تفاهم برای خاتمه جنگ است با مجموعه‌ای از تعهدات مشخص، ما از همه ابزارها و امکانات باید استفاده کنیم برای پیگیری اجرای عدالت در مورد تک تک ایرانیانی که در جریان این جنگ تحمیلی و جنگ خرداد سال گذشته جان خود را از دست داده و آسیب دیدند و هم پیگیری خسارات وارد شده به اموال ایرانیان و این باید در مسیرهای خود از سوی همه جهات ذیربط، قوه قضائیه و ... پیگیری شود و ما مصمم هستیم این موضوع را جدی‌تر از گذشته پیگیری کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درمورد نحوه کارکرد کمیته عالی برای اجرای یادداشت تفاهم افزود: ما دیروز مذاکرات فنی را به ریاست آقای غریب آبادی ادامه دادیم و فعلا با تشکیل چهار گروه تفاهم شده تا بر اجرای یادداشت تفاهم رصد داشته باشند. کمیته عالی شامل نمایندگان ایران و آمریکا و دو کشور میانجی است. کارگروه‌های پایین‌تر هم کارهای خودشان را از دیروز شروع کردند و هر وقت لازم باشد جلسه خواهند داشت.



بقایی درمورد نحوه اجرایی شدن یادداشت تفاهم بیان کرد: ما همزمان همه بندها را مدنظر داریم، از بند یک تا چهارده. این جور نیست که مرحله بندی کنیم اما برخی بندها مانند یک، چهار، پنج و یازده به نوعی پیش شرط شروع مذاکرات برای توافق نهایی است.