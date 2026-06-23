به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد که این نهاد در آینده نزدیک بازرسی از تأسیسات هستهای ایران را در دستور کار قرار خواهد داد و انجام این بازرسیها در سریعترین زمان ممکن را بهترین گزینه میداند.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی آژانس، اطمینان از محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران است، مدعی شد: آژانس تصور مشخصی از محل این ذخایر دارد، اما ضروری است ایران نیز اطلاعات مربوطه را در اختیار این نهاد قرار دهد.
مدیرکل آژانس در ادامه مدعی شد که بهزودی مذاکراتی با مقامات ایرانی برای تعیین زمانبندی و جزئیات بازرسیها انجام خواهد شد.
وی همچنین مدعی شد انجام بازرسیها بر عهده آژانس است و تصمیم درباره دعوت از آمریکا یا سایر ناظران، در اختیار تهران خواهد بود.
پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای مقامات آمریکایی پیرامون اغاز مذاکرات هسته ای، گفته بود: «ما نه دیداری با مدیرکل آژانس داشتیم نه برنامه ای برای بازدید بازرسان اژانس از تاسیسات هسته ای. در این خصوص هیچ شیوهنامهای وجود ندارد.به عنوان عضو معاهده منع اشاعه روال جاری را ادامه خواهیم داد و این روال خیلی روشن است.»
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