به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی که در بر سونامی آسیب دیده بود، به خبرنگاران گفت که بازرسان این نهاد از مراکز غنی سازی هسته ای ایران بازدید خواهند کرد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این کنفرانس خبری مدعی شد: میتوانم اظهارات سیاسی را درک کنم، آنها بخشی از واقعیت هستند، اما نکته اساسی که میخواهم به شما یادآوری کنم و توجه شما را به آن جلب کنم این است که یک تفاهمنامه وجود دارد که توسط هر دو رئیس جمهور (ایران و آمریکا) امضا شده است.
«رافائل گروسی» سپس ادعا کرد: این توافق به صراحت میگوید که فعالیت های هستهای که قرار است در رابطه با تأسیسات مواد هستهای انجام شود، تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود.
گروسی مدعی شد: بدیهی است که برای انجام این کار، ما باید بازرسی کنیم. چه این اتفاق پسفردا بیفتد، چه یک هفته یا ۱۰ روز دیگر، مهم است، اما اساسی نیست. این اتفاق خواهد افتاد.
پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای مقامات آمریکایی پیرامون اغاز مذاکرات هسته ای، گفته بود: «ما نه دیداری با مدیرکل آژانس داشتیم نه برنامه ای برای بازدید بازرسان اژانس از تاسیسات هسته ای. در این خصوص هیچ شیوهنامهای وجود ندارد.به عنوان عضو معاهده منع اشاعه روال جاری را ادامه خواهیم داد و این روال خیلی روشن است.»
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