به گزارش خبرنگار مهر، همزمان ماه محرم که به نام نامی حضرت قاسم بن الحسن (ع) مزین گشته است، آیین سوگواری «احلی من العسل» با شور و شکوهی خاص در آستان مقدس حضرت زینب سلاماللهعلیها (زینبیه) برگزار شد. بیژن عالیمحمدی، مدیر ناحیه ۵ آموزش و پرورش اصفهان، در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر، به تبیین ابعاد تربیتی این تجمع مذهبی پرداخت.
عالیمحمدی با اشاره به حضور پرشور دانشآموزان، فرهنگیان و مسئولان در این مراسم اظهار کرد: آیین احلی من العسل فراتر از یک سوگواری ساده، یک همایش بزرگ بصیرتی برای نوجوانانی است که میخواهند درس ولایتپذیری و ایثار را از شهید نوجوان کربلا بیاموزند. حضور یکپارچه دانشآموزان ناحیه ۵ در این حرم مطهر، نشاندهنده پیوند عمیق نسل جدید با ارزشهای عاشورایی است.
وی با تأکید بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ عاشورا در مدارس تصریح کرد: امروز آموزش و پرورش وظیفه دارد تا الگوهای راستین شجاعت و آزادگی را به دانشآموزان معرفی کند. عبارت تاریخی "شیرینتر از عسل" که از زبان حضرت قاسم (ع) در شب عاشورا جاری شد، عالیترین کلاس درس برای نوجوانان ماست تا در برابر ناملایمات و هجمههای فرهنگی، با صلابت و ایمان ایستادگی کنند.
مدیر ناحیه ۵ آموزش و پرورش اصفهان در ادامه گفتگو با مهر افزود: در این مراسم که با همکاری فرهنگیان خدوم و مشارکت فعال تشکلهای دانشآموزی برگزار شد، برنامههای متنوعی از جمله قرائت میثاقنامه، مداحی ذاکران نوجوان و سخنرانیهای معرفتی اجرا گشت تا ابعاد مختلف شخصیت حضرت قاسم (ع) برای دانشآموزان تبیین شود.
عالیمحمدی خاطرنشان کرد: میزبانی حرم مطهر حضرت زینب (س) از این اجتماع دانشآموزی، فضایی معنوی و تأثیرگذار ایجاد کرده است که قطعاً خاطره آن و درسهای نهفته در آن، در ذهن و روح این نوجوانان ماندگار خواهد شد. ما به دنبال آن هستیم که خروجی این برنامهها، تربیت دانشآموزانی در تراز نظام اسلامی و پیرو مکتب امام حسین (ع) باشد.
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