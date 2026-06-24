مکمل‌ روغن ماهی برای پیشگیری از آلزایمر موثر نیست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، اما یافته های جدید نشان می‌دهد که این کپسول‌ها ممکن است آن تقویت شناختی مورد انتظار بسیاری را ارائه ندهند.

دکتر «حسین ناجی یاسین» نویسنده اصلی و مدیر مرکز سلامت مغز شخصی‌سازی‌شده دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «همه ما آرزو می‌کنیم که یک راه حل جادویی برای پیشگیری از آلزایمر وجود داشته باشد، اما یافته‌های ما نشان داد که مکمل‌های روغن ماهی به نظر نمی‌رسد که از سلامت مغز محافظت کنند.»

وی در یک بیانیه خبری افزود: «در حالی که امگا ۳ نقش مهمی در تشکیل ارتباطات سلول‌های مغزی مورد نیاز برای شناخت دارند، نتایج ما از مکمل‌های روغن ماهی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر آلزایمر پشتیبانی نمی‌کند.»

یک کارآزمایی بالینی دو ساله، ۳۶۵ بزرگسال بین ۵۵ تا ۸۰ سال را که در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر بودند، پیگیری کرد. شرکت‌کنندگان یا روزانه یک مکمل امگا ۳ با دوز بالا یا یک دارونما دریافت کردند.

محققان ابتدا می‌خواستند بدانند که آیا ماده مغذی کلیدی امگا ۳، DHA، واقعاً به مغز می‌رسد یا خیر. بنابراین، آنها سطح DHA را در مایع اطراف مغز اندازه‌گیری کردند و پس از شش ماه درمان، افزایش حدود ۱۷ درصدی را مشاهده کردند.

اما طبق نتایج، این به معنای نتایج بهتر نبود.

آزمایش‌های حافظه و اسکن مغز هیچ مزیتی برای افرادی که مکمل روغن ماهی مصرف می‌کردند، نشان نداد.

شرکت‌کنندگانی که DHA دریافت کردند، هیچ بهبودی در حافظه یا عملکرد شناختی مشاهده نکردند و طبق نتایج، این مکمل‌ها انقباض در نواحی مغزی مرتبط با بیماری آلزایمر را کُند نکردند.

محققان می‌گویند این یافته‌ها نشان می‌دهد که بعید است مکمل‌های روغن ماهی به تنهایی از شایع‌ترین نوع زوال عقل جلوگیری کنند.

یاسین گفت: «سالم زندگی کردن، از جمله ورزش منظم، خواب با کیفیت و رژیم غذایی متعادل، همچنان قدرتمندترین ابزاری است که ما برای کاهش خطر آلزایمر داریم.»