‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی سردشت با عنوان «نَفَس‌های سوخته» همزمان با سالروز این واقعه تاریخی، با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگسرای ملل، روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ملل آغاز به کار می‌کند.

این برنامه که همزمان با سالروز بمباران شیمیایی سردشت برگزار می‌شود، در ۲ بخش همایش و نمایشگاه عکس میزبان شهروندان و علاقه‌مندان خواهد بود. در بخش همایش، ابعاد انسانی و پیامدهای این جنایت جنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش نمایشگاهی نیز مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط با بمباران شیمیایی سردشت و آثار ماندگار آن بر زندگی مردم این شهر به نمایش گذاشته می‌شود.

«نَفَس‌های سوخته» با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت، تبیین مظلومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و صلح برگزار می‌شود.

بمباران شیمیایی سردشت روز ۷ تیر سال ۱۳۶۶ توسط رژیم بعث عراق انجام شد و به عنوان نخستین حمله شیمیایی گسترده علیه یک منطقه مسکونی در جهان شناخته می‌شود؛ رخدادی که صدها شهید و هزاران مصدوم بر جای گذاشت و آثار آن همچنان بر زندگی مردم این شهر سایه افکنده است.

‌علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند روز شنبه ۶ تیر ساعت ۱۶ به فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، پارک قیطریه مراجعه کنند.