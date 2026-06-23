به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی سردشت با عنوان «نَفَسهای سوخته» همزمان با سالروز این واقعه تاریخی، با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگسرای ملل، روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ملل آغاز به کار میکند.
این برنامه که همزمان با سالروز بمباران شیمیایی سردشت برگزار میشود، در ۲ بخش همایش و نمایشگاه عکس میزبان شهروندان و علاقهمندان خواهد بود. در بخش همایش، ابعاد انسانی و پیامدهای این جنایت جنگی مورد بررسی قرار میگیرد و در بخش نمایشگاهی نیز مجموعهای از تصاویر مرتبط با بمباران شیمیایی سردشت و آثار ماندگار آن بر زندگی مردم این شهر به نمایش گذاشته میشود.
«نَفَسهای سوخته» با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت، تبیین مظلومیت قربانیان سلاحهای شیمیایی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و صلح برگزار میشود.
بمباران شیمیایی سردشت روز ۷ تیر سال ۱۳۶۶ توسط رژیم بعث عراق انجام شد و به عنوان نخستین حمله شیمیایی گسترده علیه یک منطقه مسکونی در جهان شناخته میشود؛ رخدادی که صدها شهید و هزاران مصدوم بر جای گذاشت و آثار آن همچنان بر زندگی مردم این شهر سایه افکنده است.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند روز شنبه ۶ تیر ساعت ۱۶ به فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، پارک قیطریه مراجعه کنند.
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