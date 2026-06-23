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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

«نفس‌های سوخته» به ملل رسید؛ یادمان شهدای بمباران شیمیایی سردشت

«نفس‌های سوخته» به ملل رسید؛ یادمان شهدای بمباران شیمیایی سردشت

مراسم گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی سردشت با عنوان «نَفَس‌های سوخته» همزمان با سالروز این واقعه تاریخی شنبه ۶ تیر در فرهنگسرای ملل افتتاح می‌شود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی سردشت با عنوان «نَفَس‌های سوخته» همزمان با سالروز این واقعه تاریخی، با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگسرای ملل، روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ملل آغاز به کار می‌کند.

این برنامه که همزمان با سالروز بمباران شیمیایی سردشت برگزار می‌شود، در ۲ بخش همایش و نمایشگاه عکس میزبان شهروندان و علاقه‌مندان خواهد بود. در بخش همایش، ابعاد انسانی و پیامدهای این جنایت جنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش نمایشگاهی نیز مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط با بمباران شیمیایی سردشت و آثار ماندگار آن بر زندگی مردم این شهر به نمایش گذاشته می‌شود.

«نَفَس‌های سوخته» با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت، تبیین مظلومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و صلح برگزار می‌شود.

بمباران شیمیایی سردشت روز ۷ تیر سال ۱۳۶۶ توسط رژیم بعث عراق انجام شد و به عنوان نخستین حمله شیمیایی گسترده علیه یک منطقه مسکونی در جهان شناخته می‌شود؛ رخدادی که صدها شهید و هزاران مصدوم بر جای گذاشت و آثار آن همچنان بر زندگی مردم این شهر سایه افکنده است.

‌علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند روز شنبه ۶ تیر ساعت ۱۶ به فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، پارک قیطریه مراجعه کنند.

کد مطلب 6868749
آزاده فضلی

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