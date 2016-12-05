به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی عکس «آن» ۱۹ آذر در گالری هنر ایران افتتاح می شود. در این نمایشگاه که موضوع آن آزاد است آثار عکاسانی چون زینب محرابی، مینا آروانه، محسن محمد باقر، پژمان مولایی، الهه طوسی، نیلوفر ملکی، نرگس بخشی، مهسا شهید زاده، وحید بنی صفر، زهرا آروانه، مجید محمدی، امیر بدعظیمی به نمایش در می آید.

این گالری در راستای تبیین ساختارهای هنر عکاسی در طول برگزاری نمایشگاه اقدام به برپایی ورک شاپ های رایگان در زمینه عکاسی خواهد کرد تا علاقه مندان با حضور در این کارگاه های تئوری و عملی با ساختارهای هنر عکاسی آشنا شوند.

ورک شاپ امیر بدرعظیمی با موضوع «دید در عکاسی» سه شنبه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۷ تا ۱۸ برپا می شود و ورک شاپ پژمان مولایی با موضوع «عکاسی اجتماعی» ۲۴ آذرماه ساعت ۱۵ تا ۱۶ برپا می شود.

گالری هنر ایران در چهارراه ولی عصر به سمت میدان فردوسی، خیابان خارک، جنب ضلع غربی تالار وحدت، شماره ۲۹، نگارخانه هنر ایران واقع است.