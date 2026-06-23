مسئولان دادگستری لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و بهپاس ارجنهادن به ایثارگریهای ارزشمند خانوادههای معظم شهدا، حجتالاسلام «سعید شهواری»، رئیسکل دادگستری لرستان، در دیداری صمیمانه با خانوادههای شهیدان «جعفرزاده» و «طاهرپور»، از شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان تجلیل کرد.
در این دیدار که با حضور اعضای شورای قضایی استان برگزار شد، رئیسکل دادگستری لرستان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: خدمت به خانوادههای شهدا، نهتنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف معنوی و وظیفهای اخلاقی برای تمامی کارکنان دستگاه قضا است.
وی با اشاره به سرافرازی بهدستآمده در دوران دفاع مقدس اخیر، افزود: همانگونه که شهدا با جان خود از مرزهای کشور دفاع کردند، امروز نیز قوه قضائیه باتکیهبر همان روحیه ایثار، در مسیر صیانت از حقوق مردم و اجرای عدالت گام برمیدارد.
حجتالاسلام شهواری در ادامه با خطاب قراردادن خانوادههای شهدا، از صبوری و ایثار آنها در مسیر حفظ نظام اسلامی قدردانی و تأکید کرد که یاد و خاطره شهیدان، همواره سرلوحه مسئولان دستگاه قضا خواهد بود تا راه عدالتخواهی را از آنان بیاموزند.
در این نشست، اعضای شورای قضایی استان نیز با ابراز همدردی و تجلیل از جایگاه رفیع این خانوادهها، بر حمایت همهجانبه از حقوق معنوی و اجتماعی خانوادههای شهدا تأکید کردند.
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