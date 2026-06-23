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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

۳۲ حلب روغن غیراستاندارد از بازار کوهدشت جمع‌آوری شد

۳۲ حلب روغن غیراستاندارد از بازار کوهدشت جمع‌آوری شد

کوهدشت - رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت، گفت: ۳۲ حلب روغن غیراستاندارد از بازار این شهرستان جمع‌آوری شد.

حمیدرضا محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای حفظ و ارتقای سلامت شهروندان و تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت موفق به شناسایی و جمع‌آوری ۳۲ حلب روغن جامد غیراستاندارد شدند.

وی گفت: این فرآورده‌ها پس از نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های تخصصی، به دلیل آلودگی و عدم انطباق با استانداردهای بهداشتی و کیفی، غیرقابل‌مصرف تشخیص‌داده‌شده و از چرخه مصرف خارج شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت با تأکید بر تداوم بازرسی‌های بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی، بیان داشت: سلامت مردم خط قرمز مجموعه بهداشت و درمان است و نظارت‌های مستمر بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد غذایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

محمدی، از شهروندان گرامی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6868786

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