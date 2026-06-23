به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد جاده ای در این ایام گشتهای راهداری محسوس و نامحسوس و ناوگان خدماتی این ادارهکل فعال شدند.
وی افزود: به این منظور ۱۸۴ نفر از نیروهای عملیاتی این ادارهکل با بهرهگیری از ۱۶۰ دستگاه ماشینآلات راهداری در راه های استان مستقر شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با تاکید بر اینکه مجتمع های خدمات رفاهی آماده میزبانی مسافران هستند، توضیح داد: طی این ایام نظارت بر محورهای مواصلاتی استان و مجتمعهای خدمات رفاهی به صورت ویژه تشدید خواهد شد.
قدمی یادآور شد: تمامی نیروهای راهداری، گشتهای جادهای و تیمهای پشتیبانی به صورت شبانهروزی خدمات لازم را به کاربران جادهای ارائه میکنند تا تردد عزاداران حسینی با ایمنی و آرامش بیشتری انجام شود.
وی اضافه کرد: کنترل ترافیک، نظارت مستمر بر وضعیت راهها، پایش محورهای پرتردد و استقرار گشتهای محسوس و نامحسوس از مهمترین اقدامات پیشبینیشده در این ایام است.
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