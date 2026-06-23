بیش از ۹۶ درصد اراضی و املاک دولتی اردبیل سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر خداداد ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: در اجرای برنامه‌های تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین قوه قضائیه، دو قانون مهم برای این مجموعه تکلیف شده است؛ نخست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و دوم قانون حدنگار که در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه قانون الزام در واقع تکمیل‌کننده قانون حدنگار است و تأکید هر دو قانون بر این است که تمامی اراضی و املاک سنددار شوند؛ افزود: همه معاملات باید به‌صورت رسمی انجام گیرد. در راستای اجرای این تکالیف، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل همانند سایر استان‌ها و حتی در بسیاری از حوزه‌ها به‌عنوان استانی پیشرو عمل کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: در این زمینه، صدور اسناد برای اراضی نیروهای مسلح به‌صورت ۱۰۰ درصد انجام شده است و اسناد اراضی ملی نیز به‌طور کامل صادر شده و در حوزه اراضی و املاک دولتی نیز بیش از ۹۶ درصد اقدامات به سرانجام رسیده است. همچنین در بخش اراضی زراعی، نزدیک به ۷۰ درصد کار انجام شده و روند تثبیت مالکیت در این حوزه با جدیت ادامه دارد.

دارندگان اسناد تک‌برگ معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند

خداداد ادامه داد: در این میان، دو توصیه مهم به هم‌استانی‌های داریم. نخست اینکه افرادی که همچنان اسناد دفترچه‌ای در اختیار دارند، چه در بخش زراعی و چه در بخش مسکونی، هرچه سریع‌تر برای تبدیل این اسناد به اسناد تک‌برگ اقدام کنند؛ چراکه در قانون الزام نیز بر این موضوع تأکید شده است. دوم اینکه دارندگان اسناد تک‌برگ نیز حتماً معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند. اجرای این موارد نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.

وی بیان کرد:در این مسیر جا دارد از همراهی و همکاری دادگستری استان، دادستان مرکز استان، شورای حفظ حقوق بیت‌المال، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، استانداری و به‌ویژه مدیران کل و معاونان استانداری که در حوزه اراضی زراعی، اراضی دولتی و همچنین املاک مسکونی داخل بافت روستاها همکاری مؤثری داشته‌اند، قدردانی کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: خوشبختانه اقدامات انجام‌شده در استان اردبیل در این حوزه رضایت‌بخش بوده و استان توانسته است رتبه‌های مناسبی نیز در سطح کشور کسب کند. با این حال، همچنان تأکید اصلی بر این است که تمامی اراضی و املاک استان تثبیت مالکیت شده و برای آن‌ها سند رسمی صادر شود؛ موضوعی که قانون الزام نیز به‌طور جدی بر آن تأکید دارد.

ضرورت افزایش سطح آگاهی عمومی مردم نسبت به قوانین و حقوق ثبتی و ملکی

وی تصریح کرد: اگرچه آمار و ارقام عملکرد استان در این حوزه مطلوب است، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، افزایش سطح آگاهی عمومی مردم نسبت به قوانین و حقوق ثبتی و ملکی است.

خداداد اضافه کرد: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز اقدامات بسیار خوبی در استان اردبیل انجام شده است. در واقع صدور سند، مقدمه تمامی مراحل بعدی از جمله تعیین محدوده، تغییر کاربری، اجرای ماده ۵ و آغاز عملیات ساخت‌وساز است. هرچه این اسناد سریع‌تر صادر شود، روند اجرای پروژه‌ها نیز با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و خوشبختانه در استان اردبیل این اتفاق با همکاری دستگاه‌های متولی مسکن، استانداری و سایر نهادهای مرتبط به‌خوبی رقم خورده است.

وی ادامه داد: اسناد مربوط به این پروژه‌ها از سوی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان با سرعت صادر شده و در حال حاضر نیز این آمادگی وجود دارد که به‌محض وصول پرونده‌ها از مبادی مربوط، تفکیک واحدهای آپارتمانی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و اسناد مالکیت مردم در اختیار آنان قرار گیرد.

مدیرکل ثبت و اسناد اردبیل تاکید کرد: اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل این آمادگی را دارد که حتی خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل نیز برای تسریع در امور مردم اقدام کند تا اسناد مالکیت هرچه سریع‌تر به دست مالکان برسد.

خداداد گفت: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در برخی پروژه‌های گذشته، در مرحله تفکیک واحدها مشکلاتی ایجاد شده بود، اما تلاش ما بر این است که در پروژه‌های جدید، این روند با سرعت، دقت و بدون وقفه انجام شود تا مردم هرچه زودتر به اسناد آپارتمان‌های خود دسترسی پیدا کنند و در ادامه نیز بتوانند در موضوعاتی همچون دریافت تسهیلات، تخصیص‌ها و سایر خدمات مرتبط بدون مشکل اقدام کنند.