به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در نشست ستاد اقتصاد دانش بنیان استان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد با بیان اینکه توسعه علمی، پشتوانه اصلی امنیت غذایی و سلامت جامعه است، اظهار کرد: با هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و صنعت، تکمیل زیرساخت‌های فناورانه به‌عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه کشاورزی هوشمند، محور اصلی امنیت غذایی و سلامت است، افزود: اردبیل به‌عنوان هاب کشاورزی هوشمند» در منطقه مطرح خواهد شد.

استاندار اردبیل همچنین از انتخاب استان به‌عنوان پایلوت صادرات دانش‌های نوین به کشورهای قفقاز و اوراسیا خبر داد و افزود: این ظرفیت مرزی، فرصتی کم‌نظیر برای ارزآوری و توسعه تبادلات علمی و فناورانه با همسایگان است که با هدف ارتقای جایگاه استان در منطقه عملیاتی می‌شود.

امامی یگانه از نهایی شدن طرح تکمیل عملیات اجرایی مجتمع کارگاهی فناوری استان با تخصیص ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار خبر داد و افزود: برای تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری نیز ۱۳۶میلیارد تومان از محل اعتبارات سفرهای رئیس‌جمهور اختصاص یافته است.

وی به تقویت اکوسیستم دانش‌بنیان استان اشاره کرد و گفت: مقرر شده حداقل ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به واحدهای فناور تزریق شود.

استاندار اردبیل گفت: استفاده از ظرفیت مالیاتی به مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، برای توسعه واحدهای فناور و دانش‌بنیان نهایی شده است.

امامی یگانه احداث ساختمان بنیاد نخبگان و تأمین مسکن این قشر را از مطالبات جدی دانست و تصریح کرد: فرآیند تأمین مسکن نخبگان در حال طی مراحل نهایی در شورای مسکن است تا ضمن تکریم این سرمایه‌های انسانی، از توانمندی‌های آنان در حوزه‌های گردشگری و صنعت بهره‌مند شویم.