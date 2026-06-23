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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

فعالیت مراکز انتقال خون آذربایجان شرقی در تاسوعا و عاشورا

فعالیت مراکز انتقال خون آذربایجان شرقی در تاسوعا و عاشورا

تبریز- مدیر کل انتقال خون آذربایجان شرقی از فعالیت مراکز انتقال خون استان در روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد و از مردم نیکوکار برای انجام امر خداپسندانه اهدای خون دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رسولیروز سه‌شنبه گفت: مراکز انتقال خون شهر تبریز در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی شامل مرکز خونگیری کبود واقع در خیابان امام خمینی(ره) روبروی مسجد کبود، مرکز خونگیری نصف راه واقع در میدان جهاد جنب مرکز بهداشت و مرکز خونگیری سجادیه واقع در خیابان عطار نیشابوری (ساری زمین) جنب پمپ گاز از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان هستند.

وی ادامه داد: پایگاه انتقال خون شهرستان مراغه واقع در خیابان خرمشهر روبروی پلیس آگاهی، پایگاه انتقال خون شهرستان میانه در خیابان شهید بهشتی روبروی مدرسه علمیه پلاک ۱۸ و مرکز انتقال خون شهرستان بناب واقع در اورژانس سابق بیمارستان امام خمینی(ره)، روز تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۸ تا ۱۴ پذیرای اهداکنندگان خون هستند.

با توجه به افزایش مراجعات در روزهای تعطیلی پیش رو (تاسوعا و عاشورای حسینی) و جلوگیری از ازدحام مراجعین، داوطلبان اهدای خون می‌توانند با ثبت نام در سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس nobatdehi.ibto.ir زمان خلوت‌تری را برای اهدای خون و ادای نذر خود انتخاب و با نظم بیشتری اقدام به اهدای خون کنند.

پویش نذر خون از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر در مراکز انتقال خون استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.

کد مطلب 6868888

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