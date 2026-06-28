اهدای ۴۹۰۱ واحد خون در دهه اول محرم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رسولی روز یکشنبه اظهار کرد: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی دو هزار و ۵۲۹ واحد خون در آذربایجان شرقی اهدا شده است که این میزان مشارکت نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و نشان از ثبات فرهنگ اهدای خون در استان دارد.

وی با ارائه آماری از وضعیت ذخایر خون استان افزود: از ابتدای امسال تاکنون مجموع اهدای خون در آذربایجان‌شرقی به ۲۷ هزار و ۳۷۰ واحد رسیده است که از این مقدار ۴۹۰۱ واحد مربوط به ایام عزاداری محرم بوده است.

وی با اشاره به نقش مهم اهداکنندگان مستمر گفت: ۵۱ درصد از اهداکنندگان خون در آذربایجان‌شرقی از گروه اهداکنندگان مستمر هستند که در ایام محرم نیز ۲ هزار و ۵۲۹ نفر از این گروه در این کار خیر مشارکت داشتند.

رسولی به تغییرات زیرساختی اشاره کرد و گفت: ساختمان جدید اداره کل انتقال خون در ساری زمین تبریز مستقر شده و خدمات خونگیری در طبقه همکف آن در دسترس شهروندان قرار دارد همچنین پایگاه‌های مسجدکبود، نصف‌راه تبریز و مراکز اهدای خون در شهرستان‌های مراغه، میانه و بناب با قدرت به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند.