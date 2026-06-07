دعوت از مردم آذربایجان شرقی برای مشارکت در اهدای خون

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رسولی روز یکشنبه با دعوت از مردم نوعدوست آذربایجان شرقی برای پیوستن به پویش معنوی و انسانی اهدای خون، اهدای زندگی گفت: از تمامی هماستانهای عزیز دعوت میشود تا در روزهای پیشرو، با تاسی از مرام ایثارگری شهدا و جهت پایدار نگه داشتن ذخایر خونی، به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند تا با اهدای بخشی از وجود خود مراکز درمانی را در تامین قطرات حیاتی برای بیماران بستری در بیمارستانها یاری دهند.
وی افزود: در حال حاضر نیاز به تمامی گروههای خونی وجود دارد و بهویژه گروههای خونی O مثبت، O منفی و A مثبت بیش از همیشه مورد نیاز هستند.
رسولی با بیان اینکه نیاز به خون و فرآوردههای خونی همیشگی است افزود: بیماران تالاسمی، سرطانی و مجروحان حوادث و سوانح و بیماران نیازمند جراحی مصرف کنندههای عمده خون هستند.
وی از عموم هم استانیها دعوت کرد در تمام گروههای خونی با حضور گرم و انسان دوستانه خود در مراکز ثابت و سیار اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.
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