سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های واصله مبنی بر سرقت‌های سریالی کابل‌های برق در مناطق حاشیه‌ای و باغ‌ویلاهای شهرستان، پرونده‌ای ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ قرار گرفت. تیم‌های عملیاتی با بهره‌گیری از گشت‌های هدفمند و اقدامات هوشمندانه پلیسی، موفق شدند سرنخ‌هایی از عامل این سرقت‌ها به دست آورند.

وی افزود:مأموران ما با رصد مناطق جرم‌خیز و انجام مراقبت‌های نامحسوس، سرانجام متهم را در حین ارتکاب جرم غافلگیر و دستگیر کردند. در بازرسی اولیه از اموال همراه متهم، مقادیر قابل‌توجهی کابل برق مسروقه کشف و ضبط شد که نشان از فعالیت گسترده وی در این حوزه داشت.

سرهنگ بدیعیان با اشاره به بازجویی‌های فنی انجام‌شده تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس، با مشاهده مستندات و ادله جرم، چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به ۱۲ فقره سرقت کابل برق از ساختمان‌های نیمه‌ساز و باغ‌ویلاهای حومه شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شاهین‌شهر و میمه با هشدار به مجرمان و سارقان خرد تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با آسیب زدن به اموال شهروندان، آسایش جامعه را سلب کنند. این متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. از شهروندان عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک در اطراف باغ‌ویلاها و ساختمان‌های در حال احداث، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و با نصب تجهیزات هشداردهنده و ایمن‌سازی تأسیسات الکتریکی، فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کنند.