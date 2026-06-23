کشف ۲۶۳ تن کالای احتکاری در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتکار اقلام مصرفی خوراکی در یک انبار در شهرستان قدس، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی انبار مورد نظر شدند و با هماهنگی مرجع قضائی نسبت به بازرسی از محل اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در بازرسی از این انبار، ۲۶۳ تن اقلام خوراکی احتکار شده شامل ۱۰۰ تن شکر، ۱۲۶ تن شیرخشک و ۳۷ تن کره حیوانی کشف و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

زلفخانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام در زمینه احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای مورد نیاز مردم برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.