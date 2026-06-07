کشف ۱۱۰ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده به ارزش ۱۵۰ میلیارد در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۱۰ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در ملارد خبر داد.

زلفخانی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ملارد در قالب تیمی مشترک با اداره صمت و تعزیرات حکومتی، حین کنترل و رصد انبارها و سوله‌ها، به فعالیت یک انبار در منطقه یوسف‌آباد قوام مشکوک شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی، از این انبار بزرگ بازرسی به عمل آمد که ۱۱۰ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش مواد اولیه مکشوفه را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.