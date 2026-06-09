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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

۶۲ کیلو تریاک از یک قاچاقچی زن در شهریار کشف شد

۶۲ کیلو تریاک از یک قاچاقچی زن در شهریار کشف شد

شهریار- جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۶۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی زن در شهریار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۶۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی زن در شهریار خبر داد.

زلفخانی اظهار داشت: شب گذشته، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به یک دستگاه خودروی تیبا در یکی از محورهای مواصلاتی شهریار مشکوک شده و موفق به توقیف خودرو و دستگیری راننده آن شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی و در بازرسی از خودروی توقیفی و مخفیگاه متهم زن دستگیر شده، ۶۲ کیلوگرم تریاک کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

۶۲ کیلو تریاک از یک قاچاقچی زن در شهریار کشف شد

کد مطلب 6855059

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