۲۴۸ حسینیه فعال در پایتخت وحدت اسلامی؛ زاهدان هیئت کجا بریم؟

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: محرم امسال در شهر زاهدان، پایتخت وحدت اسلامی، حالوهوایی متفاوت و پرشورتر از سالهای گذشته به خود گرفته است. از هفتهها پیش، مردم این شهر با مشارکت گسترده، فعالیتهای خود را برای برپایی موکبها، آمادهسازی حسینیهها و ساماندهی هیئتهای عزاداری آغاز کردهاند و فضای شهری بهتدریج رنگ و بوی محرم به خود گرفته است.
حضور پررنگ اقشار مختلف مردم، از جوانان و نوجوانان تا بانوان و خانوادهها، نشاندهنده شکلگیری یک جریان مردمی منسجم در برگزاری مراسم عزاداری است.
در کنار این آمادگیها، آنچه محرم امسال را متمایز کرده، پیوند عزاداریهای سنتی با اجتماعات گسترده شبانه در سطح شهر است؛ اجتماعاتی که با حضور هیئتها و دستههای عزاداری در نقاط محوری، جلوهای منسجمتر به مراسمها بخشیده است.
این ترکیب از عزاداریهای محلی و تجمعات شهری، باعث شده تا مراسم سوگواری سیدالشهدا(ع) علاوه بر حفظ اصالت، با جلوهای حماسی و اجتماعی نیز همراه شود. بهگونهای که شبهای محرم در زاهدان، به صحنهای از حضور یکپارچه مردم در فضاهای عمومی شهر تبدیل شده و انسجام و مشارکت مردمی در برگزاری این آیینها بیش از گذشته نمایان است.
جزئیات مراسم محوری شهر زاهدان در دهه اول محرم
حجت الاسلام سعید جان آبادی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ویژهبرنامه شیرخوارگان حسینی صبح روز جمعه چهارم محرم از ساعت ۷:۳۰ تا اذان ظهر در حسینیه سیستانیها برگزار و بهصورت زنده از شبکه استانی سیستان و بلوچستان پخش خواهد شد.
وی افزود: همچنین تجمعات اصلی تاسوعا در خیابان خرمشهر و آستان شهدای گمنام و اجتماع بزرگ عاشورا در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود و زمان آغاز این مراسم ساعت ۸ صبح اعلام شده است.
ویژه برنامه بانوان عاشورایی در زاهدان
جان آبادی بیان کرد: مراسم شام غریبان نیز در آستان شهدای گمنام پیشبینی شده و تجمع ویژه بانوان در روزهای تاسوعا و عاشورا از ساعت ۹ صبح در حسینیه رضویه برگزار خواهد شد و از عموم بانوان شهر زاهدان برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت می کنیم.
۲۵ هیئت بانوان، ۶ هیئت دانشآموزی و ۲ هیئت دانشجویی در زاهدان فعال است
وی تصریح کرد: دستهروی هیئتهای عزاداری از ابتدای ماه محرم آغاز شده و امسال با رویکردی جدید همراه است. بر این اساس، مراسم هر شب ابتدا در مساجد و حسینیهها برگزار و سپس دستههای عزاداری به سمت نقاط محوری تجمع در سطح شهر حرکت میکنند. این روند تا پایان مراسم شام غریبان ادامه دارد و با هدف ایجاد انسجام بیشتر در تجمعات مردمی برنامهریزی شده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: طبق آمار اعلامشده، تعداد هیئتهای مذهبی فعال در زاهدان به ۲۴۸ هیئت رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۲۵ هیئت بانوان، ۶ هیئت دانشآموزی و ۲ هیئت دانشجویی هستند. همچنین تعداد ایستگاههای صلواتی فعال در سطح شهر زاهدان با رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی همراه بوده است.
در سطح استان نیز بیش از ۵۰۰ موکب برپا میشود که با احتساب مساجد، هیئتها و روضههای خانگی، این تعداد به بیش از ۱۰۰۰ مورد میرسد. در همین راستا، تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مواکب شامل برنج، مرغ، گوشت و شکر با همکاری دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته و متقاضیان میتوانند از طریق ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها اقدام کنند.
زاهدان هیئت کجا بریم؟
در ادامه به معرفی تعدادی از هیئت های مذهبی فعال در محرم ۱۴۰۵ پرداخته می شود.
حسینیه بنیاد مهدویت
ویژه نوجوانان و آقایان، از ۲۶ خرداد به مدت ۱۰ روز، ساعت ۱۶:۴۵
مکان: تقاطع مصطفی خمینی و کفعمی
سخنرانان: حجتالاسلام والمسلمین عسگری، حجتالاسلام والمسلمین لطیفیان
مداحان: خسروی، صانعینژاد، عسگری
هیئت انصارالمهدی(عج)
از ۲۶ خرداد به مدت ۱۰ روز، ساعت ۱۶:۳۰
مکان: خیابان امیرالمؤمنین
سخنرانان: حجتالاسلام والمسلمین قربانزاده، حجتالاسلام والمسلمین سرحدی
مداحان: موسوی، رضایی، رجایی، گمرکی
حسینیه حضرت علیاصغر (ع)
از ۲۶ خرداد به مدت ۱۰ روز، ساعت ۱۳:۳۰
مکان: خیابان امیرالمؤمنین ۸
سخنرانان: حجتالاسلام والمسلمین معماریان، ملا کاظمی، عابدینی
مداحان: صمصام، اربابی، سرگزی، زینلی و...
مسجد علیبنابیطالب (ع)
از ۲۵ خرداد به مدت ۱۰ شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
سخنرانان: حجتالاسلام والمسلمین معماریان، حجتالاسلام والمسلمین عابدینی
با نوای ذاکرین اهلبیت (ع)
مسجد صاحبالزمان (عج) غدیرشهر
از ۲۵ خرداد به مدت ۵ شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین احمدی
با نوای ذاکرین اهلبیت (ع)
هیئت بیتالعباس(ع)
از ۲۵ خرداد به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۰:۳۰
مکان: خیابان دانشگاه، مسجد قائم (عج)
مداحان: اربابی، سرگزی، امان، اسماعیل مطلق
مهدیه شهدای گمنام زاهدان
از ۲۵ خرداد به مدت ۱۱ شب، ساعت ۱۹
مکان: خیابان خرمشهر
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین فاضل (دعوتی از مشهد)
مداح: کمالی
مسجد الزهرا (س)
از ۲۵ خرداد به مدت ۱۰ شب، ساعت ۲۰
مکان: خیابان آزادگان
سخنران: حجتالاسلام عابدینی
مداحان: افضلی، صمصام، کرامتی
بیتالرقیه (س)
از ۲۵ خرداد به مدت ۱۰ شب، ساعت ۲۲
مکان: خیابان بهشتی
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین میرشکار
مداحان: نارویی، سرگلزایی، منصوری
بیتالحیدر(ع)
از ۲۵ خرداد به مدت ۱۲ شب، ساعت ۲۰
مکان: خیابان آزادی، نبش کفعمی
مداح: محمد طاهری
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