حجت‌الاسلام صادق صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: مردم متدین و ولایتمدار مشگین‌شهر همچون سال‌های گذشته با شور و شعور حسینی آماده برگزاری باشکوه مراسم‌های ماه محرم هستند و برنامه‌های متنوعی در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئات مذهبی شهرستان تدارک دیده شده است.

وی افزود: برگزاری مراسم سخنرانی، روضه‌خوانی، جلسات تفسیر و معرفتی، مراسم ویژه نوجوانان و جوانان، حرکت دستجات عزاداری و آیین‌های سنتی از جمله برنامه‌هایی است که در دهه نخست محرم در مناطق مختلف شهرستان اجرا می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر با اشاره به جایگاه ویژه آیین‌های سنتی عزاداری در این شهرستان گفت: دستجات عزاداری و مراسم‌های سنتی که ریشه در فرهنگ دینی و اعتقادی مردم منطقه دارد، هر ساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش می‌گذارد.

حجت الاسلام صمدی ادامه داد: هیئت های مذهبی علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، نقش مهمی در تبیین اهداف نهضت عاشورا، تقویت باورهای دینی و پاسخگویی به نیازهای فکری نسل جوان دارند و باید از این ظرفیت ارزشمند برای ترویج معارف اهل بیت (ع) بهره گرفت.

نهضت امام حسین (ع) مکتب عزت، آزادگی

وی با بیان اینکه ماه محرم بهترین فرصت برای بازخوانی پیام قیام عاشورا است، تصریح کرد: نهضت امام حسین (ع) مکتب عزت، آزادگی، ظلم‌ستیزی و دفاع از حق است و امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به الگوگیری از این آموزه‌های ارزشمند نیاز دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر از همکاری هیئت های مذهبی، روحانیون، مداحان و خادمان حسینی در برگزاری برنامه‌های محرم قدردانی کرد و گفت: تلاش شده است تا مراسم‌ها در فضایی معنوی، منظم و همراه با برنامه‌های فرهنگی و معرفتی برگزار شود تا علاوه بر حفظ سنت‌های ارزشمند عزاداری، پیام واقعی عاشورا نیز به نسل‌های جدید منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در مجالس عزاداری و دستجات حسینی نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم این منطقه با فرهنگ عاشورا است و این سرمایه عظیم معنوی می‌تواند در تقویت وحدت، همبستگی اجتماعی و مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان نقش‌آفرین باشد.

محرم فرصتی برای خودسازی

صمدی در پایان تأکید کرد: محرم تنها موسم عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای خودسازی، ترویج ارزش‌های اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) است و امیدواریم همه آحاد جامعه از برکات معنوی این ماه بهره‌مند شوند.