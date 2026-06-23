  1. استانها
  2. خوزستان
۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

متهمان پرونده گلباران با ۷۲۰۰ شاکی به حبس و رد مال محکوم شدند

متهمان پرونده گلباران با ۷۲۰۰ شاکی به حبس و رد مال محکوم شدند

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: متهمان پرونده کثیرالشاکی گلباران در شهرستان دزفول علاوه بر رد مال مالباختگان به حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی ظهر امروز سه‌شنبه درباره صدور رأی پرونده شرکت «نیوزاد گستر ایرانیان» معروف به گلباران در شهرستان دزفول اظهار کرد: این پرونده با هفت هزار و ۲۰۰ شاکی، یکی از پرونده های کثیرالشاکی در استان خوزستان بود که پس از طی مراحل کامل رسیدگی در مرجع قضایی، رأی آن صادر شد.

وی افزود: بر اساس حکم صادره، متهمان پرونده ضمن محکومیت به رد مال مالباختگان به همراه خسارت تأخیر تأدیه، به مجازات حبس و مجازات های تکمیلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت غیرعمده محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: رأی صادره پس از طی مراحل قانونی و قطعیت، اجرایی خواهد شد.

دهقانی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر احقاق حقوق مالباختگان بوده و رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی با دقت و سرعت در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6868959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها