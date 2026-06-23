متهمان پرونده گلباران با ۷۲۰۰ شاکی به حبس و رد مال محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی ظهر امروز سه‌شنبه درباره صدور رأی پرونده شرکت «نیوزاد گستر ایرانیان» معروف به گلباران در شهرستان دزفول اظهار کرد: این پرونده با هفت هزار و ۲۰۰ شاکی، یکی از پرونده های کثیرالشاکی در استان خوزستان بود که پس از طی مراحل کامل رسیدگی در مرجع قضایی، رأی آن صادر شد.

وی افزود: بر اساس حکم صادره، متهمان پرونده ضمن محکومیت به رد مال مالباختگان به همراه خسارت تأخیر تأدیه، به مجازات حبس و مجازات های تکمیلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت غیرعمده محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: رأی صادره پس از طی مراحل قانونی و قطعیت، اجرایی خواهد شد.

دهقانی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر احقاق حقوق مالباختگان بوده و رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی با دقت و سرعت در دستور کار قرار دارد.