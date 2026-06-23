فرمانده جدید انتظامی چگنی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان چگنی، امروز سه‌شنبه با حضور سرهنگ «فرهاد ابدال‌چگنی»، جانشین فرمانده انتظامی لرستان، امام‌جمعه، فرماندار، جمعی از مسئولان اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی در سالن همایش‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ ابدال‌چگنی، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خدمت به مردم را مهم‌ترین رسالت مسئولان دانست و اظهار داشت: امنیت، حاصل همدلی، وفاق و تعامل میان دستگاه‌های مختلف است و هر جا همکاری و هم‌افزایی وجود داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.

وی با تأکید بر نقش امنیت در توسعه و پیشرفت جوامع، افزود: امنیت بستر رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور و منطقه است و پلیس در سایه تعامل سازنده با مردم و مسئولان، برای حفظ و ارتقای این نعمت ارزشمند تلاش می‌کند.

در ادامه این مراسم، حکم انتصاب سرهنگ «شاپور گراوند» قرائت و وی به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان چگنی معرفی شد.

همچنین از خدمات و تلاش‌های ارزنده سرهنگ «شهریار قربانی»، فرمانده سابق انتظامی شهرستان چگنی، در دوران مسئولیت وی تقدیر و قدردانی به عمل آمد.