رشد ۲۸ درصدی تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقایی ظهر امروز سه‌شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه تخلیه، انبارش و خروج کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) با اشاره به آمارهای اخیر اظهار کرد: از نهم اسفندماه تا بیستم فروردین ماه، بیش از ۲.۲ میلیون تن کالای اساسی در این بندر تخلیه شده است که این میزان عملیات نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی را نشان می دهد.

وی با تاکید بر نقش موثر بخش خصوصی افزود: تداوم فعالیت های بندری و حفظ جریان تامین کالاهای اساسی کشور در شرایط حساس، حاصل همکاری و هم افزایی مجموعه بندری و فعالان بخش خصوصی بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در بخش دیگری از این گفتگو به ضرورت آمادگی برای نیمه دوم سال اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به پیش بینی افزایش ترافیک ورودی کشتی ها، برنامه ریزی دقیق و هماهنگی میان تمامی بخش های عملیاتی برای جلوگیری از اختلال در زنجیره لجستیک و تامین کالا یک ضرورت است.

آقایی همچنین از آماده سازی بخشی از زیرساخت ها و اراضی توسعه ای بندر امام خمینی (ره) خبر داد و عنوان کرد: این ظرفیت ها که طی سه تا چهار ماه آینده آماده بهره برداری و واگذاری خواهد شد، در اختیار مجموعه هایی قرار می گیرد که دارای توانمندی و تخصص لازم در این زمینه هستند.