فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه اداره کل روابطعمومی سازمان تأمین اجتماعی آمده است: فیش حقوقی خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی از ظهر سهشنبه دوم تیرماه در دسترس قرار دارد.
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت فیش حقوقی خود میتوانند بدون مراجعه حضوری به شعب و کارگزاریها، در هر ساعت از شبانهروز و روزهای تعطیل از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی مستمریبگیران/ فیش حقوقی مستمریبگیران/ فیش حقوقی و همچنین از طریق اپلیکیشن «تأمین من» اقدام نمایند.
بازنشستگان و مستمریبگیران برای مشاهده و دریافت فیش حقوقی جدید، در صورت نداشتن حساب کاربری، ابتدا باید در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، ثبتنام کنند. بازنشستگان و مستمریبگیران در صورت مواجه با پیغام محدودیت جغرافیایی، باید VPN تلفن همراه یا کامپیوتر خود را خاموش نمایند و در صورت نمایش پیغام خطای سرویس به دلیل ترافیک مراجعات، در ساعات آتی به سامانه مراجعه کنند.
پرداخت حقوق و افزایش متناسبسازی مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی از روز ۲۷ خرداد آغاز و تا پایان یکم تیرماه تکمیل شد.
در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیشهای صادره، بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی است.
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