بیانیه مشترک سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر جناب آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در مسقط، گفتوگوهایی را انجام دادند.
در جریان این سفر، هیأت ایرانی با اعلیحضرت سلطان هیثم بن طارق و همچنین با جناب سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و گفتوگو کرد.
سلطنت عمان بار دیگر حمایت خود را از «یادداشت تفاهم اسلامآباد» که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است، اعلام کرد و بر اهمیت تداوم گفتوگوها و هماهنگیها برای اجرای موفق این تفاهم نامه تأکید ورزید.
جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مجدداً بر تعهد خود نسبت به تضمین عبور ایمن از این آبراه، مطابق با مقررات مرتبط حقوق بینالملل تأکید کردند و در عین حال بر حاکمیت و حقوق حاکمه خود بر آبهای سرزمینی واقع در تنگه هرمز پای فشردند. دو طرف همچنین در چارچوب مفاد «یادداشت تفاهم اسلامآباد» درباره موضوعات مرتبط با تنگه هرمز به تبادل نظر پرداختند.
دو کشور توافق کردند؛ گفتوگوهای خود درباره این موضوع را از طریق تشکیل یک کمیته مشترک میان دو وزارت امور خارجه ادامه دهند تا درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبطی که در این زمینه ارائه خواهد شد و همچنین هزینههای مربوط به این خدمات، مطابق با استانداردهای بینالمللی، به تفاهم برسند. در همین راستا، طرفین همچنین توافق کردند با کشورهای ساحلی منطقه و نیز سایر طرفهای ذیربط، رایزنی و گفتوگوهایی انجام دهند.
طرفین تأکید کردند که تمامی ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید بهطور کامل حاکمیت و حقوق حاکمه دو کشور ساحلی را محترم بشمارد.
سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد خود نسبت به حفظ تنگه هرمز بهعنوان یک آبراه امن و باز برای کشتیرانی بینالمللی تأکید کردند. دو طرف همچنین اهمیت تداوم همکاریها برای ارتقای ایمنی دریانوردی، آزادی کشتیرانی و ثبات منطقهای را مورد تأکید قرار دادند.
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