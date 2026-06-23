امیر جهانشاهی: نزاجا برای مقابله با تهدیدات آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر «علی جهانشاهی» فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بازدید از یگانهای مستقر در جنوب شرق کشور در جمع خبرنگاران، با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از یگانهای مستقر در جنوبشرق کشور، از آمادگی کامل رزمی، روحیه بالا و توان عملیاتی مطلوب نیروهای ارتش خبر داد و اظهار داشت: طی روزهای اخیر از یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوبشرق کشور و یگانهای مستقر در سواحل مکران و دریای عمان بازدید به عمل آمد.
امیر جهانشاهی ادامه داد: خوشبختانه کارکنان این یگانها از روحیه و انگیزه بسیار قوی و مطلوبی برخوردار بوده و با روحیه ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی، مأموریتهای خود را دنبال میکنند، در تمامی این مناطق، نیروهای ما با هوشیاری کامل و آمادگی بالا در صحنه حضور دارند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تمامی یگانهای این نیرو در مرزهای شرقی و سواحل مکران با آمادگی کامل، آماده مقابله با هرگونه تهدید احتمالی هستند، گفت: تجهیز یگانها به سامانهها، ادوات، تسلیحات، مهمات و ارتقاء بیش از پیش توان رزمی نیروها در حال انجام است.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح با مردم عزیز ایران، با خون خود پیمان بسته و تا پای جان برای دفاع از کشور، ایستادهاند. دفاع از امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی وظیفهای است که با تمام وجود به آن پایبند هستیم.
امیر جهانشاهی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اولویتهای نیروی زمینی ارتش اشاره و تصریح کرد: مهمترین اولویت ما ارتقاء مستمر توان رزمی و افزایش آمادگی یگانهاست، بر همین اساس از ظرفیتهای صنعت دفاعی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان کشور و مجموعههای جهاد خودکفایی در ارتش برای توسعه توانمندیهای دفاعی، بهره میگیریم.
فرمانده نزاجا در خاتمه با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که به رژیم صهیونیستی و نظام سلطه نمیتوان اعتماد کرد؛ بنابراین باید همواره قدرتمند، آماده و هوشیار باشیم. همانگونه که رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که اگر میخواهیم دشمن جرأت تعرض به کشور را نداشته باشد، باید همواره قوی باشیم و قدرت خود را تقویت کنیم.
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