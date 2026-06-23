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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

۲۳۰۰ صلح‌ یار بار پرونده‌های قضایی در استان کرمان را کاهش می دهند

۲۳۰۰ صلح‌ یار بار پرونده‌های قضایی در استان کرمان را کاهش می دهند

کرمان- معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان از به‌کارگیری ۲۳۰۰ صلح‌ یار افتخاری برای مدیریت منازعات و کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدامیر ابراهیمی، ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش، اظهار داشت: هدف اصلی از این اقدامات، تحقق عدالت ارزان و در دسترس و کاهش حجم بالای پرونده‌های ورودی به محاکم است.

توسعه ظرفیت‌های حل اختلاف در استان کرمان

ابراهیمی، با اشاره به مأموریت‌های جدید شورای حل اختلاف پس از تصویب قانون جدید، افزود: این نهاد اکنون سه وظیفه کلیدی شامل ترویج صلح و سازش، حل‌وفصل منازعات از طریق صلح‌یاری و همچنین انجام امور مربوط به داوری و میانجی‌گری را بر عهده دارد.

وی در بخش آمار و عملکرد، اعلام کرد که در حال حاضر ۱۰۳۸ نیروی متخصص در ۲۷۶ شعبه شهری و روستایی استان در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ صلح‌یاران در مناطق جنوبی استان کرمان از جمله جازموریان، کهنوج و منوجان افزود: تعداد ۲۳۰۰ صلح‌ یار افتخاری با ابلاغ رسمی، در مسیر مدیریت منازعات و کاهش تنش‌های اجتماعی گام برمی‌دارند.

تمرکز بر عدالت ترمیمی و داوری حرفه‌ای

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کرمان با اشاره به گسترش رویکرد عدالت ترمیمی، گفت: برای دسترسی سریع‌تر مردم به حق خود، ۹۳ داور حرفه‌ای و ۹۶ میانجی‌گر دارای ابلاغ، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

ابراهیمی، افزود: در فرآیند داوری و میانجی‌گری، اولویت اصلی با جبران خسارت زیان‌دیدگان و بازگرداندن حق‌الناس است تا بدون درگیری در فرآیندهای طولانی قضایی، پرونده‌ها به بهترین نحو ختم به خیر شوند.

انتقاد از وضعیت ورودی پرونده‌ها و ضرورت ریشه‌یابی اختلافات

ابراهیمی، در ادامه با انتقاد از حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اظهار داشت: وضعیت فعلی ورودی پرونده‌ها با تراز و شأن جمهوری اسلامی ایران همخوانی نداردو بسیاری از این منازعات ناشی از عدم توجه به ریشه‌یابی اختلافات و فقدان فرهنگ گذشت در جامعه است.

وی تأکید کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدین و هیئت‌های صلح در مساجد و کلانتری‌ها، می‌توان اختلافات را به‌صورت مبنایی حل کرد تا از بروز کینه‌ها و درگیری‌های اجتماعی جلوگیری شود.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان ضمن تأکید بر اهمیت پاسداری از ارزش‌های اخلاقی و دینی، از رسانه‌ها خواست تا با اطلاع‌رسانی دقیق، مردم را با ظرفیت‌های قانونی صلح‌یاری و داوری آشنا کنند تا از طریق مشارکت مردمی، شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی باشیم.

کد مطلب 6869040

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