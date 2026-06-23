به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدامیر ابراهیمی، ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ صلح و سازش، اظهار داشت: هدف اصلی از این اقدامات، تحقق عدالت ارزان و در دسترس و کاهش حجم بالای پروندههای ورودی به محاکم است.
توسعه ظرفیتهای حل اختلاف در استان کرمان
ابراهیمی، با اشاره به مأموریتهای جدید شورای حل اختلاف پس از تصویب قانون جدید، افزود: این نهاد اکنون سه وظیفه کلیدی شامل ترویج صلح و سازش، حلوفصل منازعات از طریق صلحیاری و همچنین انجام امور مربوط به داوری و میانجیگری را بر عهده دارد.
وی در بخش آمار و عملکرد، اعلام کرد که در حال حاضر ۱۰۳۸ نیروی متخصص در ۲۷۶ شعبه شهری و روستایی استان در حال خدمترسانی هستند.
وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ صلحیاران در مناطق جنوبی استان کرمان از جمله جازموریان، کهنوج و منوجان افزود: تعداد ۲۳۰۰ صلح یار افتخاری با ابلاغ رسمی، در مسیر مدیریت منازعات و کاهش تنشهای اجتماعی گام برمیدارند.
تمرکز بر عدالت ترمیمی و داوری حرفهای
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کرمان با اشاره به گسترش رویکرد عدالت ترمیمی، گفت: برای دسترسی سریعتر مردم به حق خود، ۹۳ داور حرفهای و ۹۶ میانجیگر دارای ابلاغ، فعالیت خود را آغاز کردهاند.
ابراهیمی، افزود: در فرآیند داوری و میانجیگری، اولویت اصلی با جبران خسارت زیاندیدگان و بازگرداندن حقالناس است تا بدون درگیری در فرآیندهای طولانی قضایی، پروندهها به بهترین نحو ختم به خیر شوند.
انتقاد از وضعیت ورودی پروندهها و ضرورت ریشهیابی اختلافات
ابراهیمی، در ادامه با انتقاد از حجم بالای پروندههای ورودی به دستگاه قضا، اظهار داشت: وضعیت فعلی ورودی پروندهها با تراز و شأن جمهوری اسلامی ایران همخوانی نداردو بسیاری از این منازعات ناشی از عدم توجه به ریشهیابی اختلافات و فقدان فرهنگ گذشت در جامعه است.
وی تأکید کرد که با بهرهگیری از ظرفیت ریشسفیدان، معتمدین و هیئتهای صلح در مساجد و کلانتریها، میتوان اختلافات را بهصورت مبنایی حل کرد تا از بروز کینهها و درگیریهای اجتماعی جلوگیری شود.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان ضمن تأکید بر اهمیت پاسداری از ارزشهای اخلاقی و دینی، از رسانهها خواست تا با اطلاعرسانی دقیق، مردم را با ظرفیتهای قانونی صلحیاری و داوری آشنا کنند تا از طریق مشارکت مردمی، شاهد کاهش چشمگیر پروندههای قضایی باشیم.
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