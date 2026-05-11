۱۰ فقره پرونده قصاص نفس توسط صلح یاران کرمان منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی،با اشاره به نقش موثر ستاد صبر و صلح یاران در ترویج فرهنگ گذشت و بخشش، گفت: در سال گذشته با تلاش های صلح یاران، در ۱۰ پرونده قصاص نفس سازش حاصل شد و اولیا دم با بزرگواری و روحیه ایثار از حق قانونی خود گذشتند.

وی افزود: با پیگیری صلح یاران همچنین در سال گذشته تعداد ۱۷۷ پرونده مالی با رضایت شاکیان به سازش منجر و تعداد یک هزار و ۳۸۳ مددجو از زندان آزاد شدند.

ابراهیمی، با تاکید بر اهمیت گسترش فرهنگ صلح و گذشت، خاطرنشان کرد: پرونده های قصاص و جرائم مالی از حساس ترین و پیچیده ترین پرونده‌ها محسوب می شوند و دستیابی به سازش در این مواردنیازمند گفت و گوی تخصصی و جلب اعتماد طرفین است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: این موفقیت ها نشان می‌دهد که نهادینه نمودن فرهنگ غنی صلح و سازش وگسترش رویکردهای مردمی در حل اختلافات می تواند نتایج ملموس و اثرگذاری به همراه داشته باشد.