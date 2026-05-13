ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شهدای دبستان شجره طیبه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در ادامه برنامه های سفر خود به شهرستان میناب، با حضور در گلزار شهدای دبستان «شجره طیبه میناب» به مقام شامخ شهدای این حادثه ادای احترام کرد.

کاظمی در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره دانش‌آموزان، معلمان و شهدای مظلوم این حادثه را گرامی داشت و بر زنده نگه داشتن نام و راه شهدا تأکید کرد.

در این آیین که با حضور مسئولان استانی، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا و جمعی از مردم برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، اظهار کرد: ملت ایران هرگز یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب را فراموش نخواهد کرد و آموزش و پرورش خود را موظف می‌داند در کنار خانواده‌ها و مردم این منطقه باشد.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت، افزود: دانش‌آموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب، نماد مظلومیت و پاکی هستند و نام آنان در حافظه تاریخی آموزش و پرورش کشور ماندگار خواهد شد.