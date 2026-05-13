  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شهدای دبستان شجره طیبه میناب

ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شهدای دبستان شجره طیبه میناب

میناب-وزیر آموزش و پرورش با حضور در گلزار شهدای دبستان «شجره طیبه میناب» به مقام شامخ شهدای این حادثه ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در ادامه برنامه های سفر خود به شهرستان میناب، با حضور در گلزار شهدای دبستان «شجره طیبه میناب» به مقام شامخ شهدای این حادثه ادای احترام کرد.
کاظمی در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره دانش‌آموزان، معلمان و شهدای مظلوم این حادثه را گرامی داشت و بر زنده نگه داشتن نام و راه شهدا تأکید کرد.
در این آیین که با حضور مسئولان استانی، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا و جمعی از مردم برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، اظهار کرد: ملت ایران هرگز یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب را فراموش نخواهد کرد و آموزش و پرورش خود را موظف می‌داند در کنار خانواده‌ها و مردم این منطقه باشد.
وی همچنین با تأکید بر جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت، افزود: دانش‌آموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب، نماد مظلومیت و پاکی هستند و نام آنان در حافظه تاریخی آموزش و پرورش کشور ماندگار خواهد شد.

کد مطلب 6829387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه