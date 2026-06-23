به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سمپوزیوم تخصصی «وضعیت و روندهای مصرف مواد و برنامه‌های نوین پیشگیری در محیط‌های آموزشی» توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با شعار «خودمراقبتی و دیگرمراقبتی؛ مسئولیتی آگاهانه و حرفه‌ای» با همکاری مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران و با هدف هم‌افزایی میان‌دستگاهی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی با حضور فعالان و متخصصان حوزه پیشگیری از مصرف مواد در محیط‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

رونمایی از اجرای موج سوم طرح ملی احوال‌پرسی

در بخش نخست این رویداد، با حضور دکتر سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان از اجرای موج سوم «طرح ملی احوالپرسی» رونمایی می‌شود. طرح ملی احوال‌پرسی با هدف پایش سلامت روان و رصد وضعیت دانشجویان در دوران پساچنگ طراحی شده است و به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در پیشگیری اولیه و مداخله بهنگام از آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها شناخته می‌شود.

تاکید بر پیشگیری هوشمندانه در مدارس و دانشگاه‌ها

در بخش سخنرانی‌های کلیدی، دکتر امیرحسین یاوری معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دکتر صادق حسین‌زاده ملکی معاون مشاوره و سلامت وزارت آموزش و پرورش، به تبیین آخرین وضعیت شیوع‌شناسی مواد در جامعه دانش‌آموزی و دانشجویی و تغییر رویکرد از روش‌های سنتی به برنامه‌های نوین و دانش‌محور در محیط‌های آموزشی خواهند پرداخت.

پنل‌های تخصصی و رصد روندها و برنامه‌ها

بخش دوم این سمپوزیوم به برگزاری دو پنل تخصصی اختصاص دارد. در پنل اول با موضوع «وضعیت و روندهای مصرف مواد در جامعه دانش‌آموزی و دانشجویی» با حضور مدیران حوزه‌های مشاوره و سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی متخصصان به بررسی وضعیت و روندهای موجود مصرف مواد و رواگردان‌ها در بین دانش‌آموزان و دانشجویان و چالش‌های آن پرداخته می‌شود.

در پنل دوم نیز با عنوان «برنامه‌های نوین پیشگیری از مصرف مواد در محیط‌های آموزشی» با حضور جمعی دیگر از کارشناسان حوزه پیشگیری از مصرف مواد از دفتر یونیسف و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و تعدادی از متخصصان این حوزه الگوهای موفق جهانی در زمینه پیشگیری از مصرف مواد و انطباق آن‌ها با ساختار بومی کشور طرح و ارائه خواهد شد.