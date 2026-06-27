با مصرف چندگانه مواد مخدر مواجهیم/ راه حل مقابله با مصرف در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم وضعیت وروندهای مصرف مواد و برنامه های نوین پیشگیری در محیط های آموزشی صبح امروز با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

سعید حبیبا در همایشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه دانشجویان، استادان، دانشمندان، فرماندهان و مردم غیرنظامی که به شهادت رسیدند، اظهار کرد: امیدواریم خداوند روح همه شهدا را متعالی گرداند و به ما توفیق دهد ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

وی با اشاره به نام‌گذاری روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: ترجیح می‌دهم به جای واژه «مبارزه» از مفاهیمی مانند پیشگیری، حمایت و بازسازی استفاده کنیم؛ زیرا در محیط‌های آموزشی باید رویکردی حمایتی نسبت به دانشجویان و دانش‌آموزان داشته باشیم. این قشر آینده‌سازان کشور هستند و هر آسیبی که متوجه آنان شود، خسارتی راهبردی برای جامعه خواهد بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مقابله با اعتیاد در محیط‌های دانشگاهی با رویکردهای صرفاً پلیسی و انضباطی موفق نیست. ما به شبکه‌ای تخصصی و مبتنی بر شواهد علمی نیاز داریم که با مشارکت مراکز مشاوره و همیاران دانشجویی ، زمینه شناسایی زودهنگام و حمایت از دانشجویان را فراهم کند.

سعید حبیبا دراین سمپوزیوم با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد گفت: امروز با موج جدیدی از مواد صنعتی و شیمیایی و همچنین پدیده مصرف چندگانه مواجه هستیم. که به ریشه های اضطرابی نسل زد باز می گردد از سوی دیگر، عواملی مانند اضطراب، فشارهای تحصیلی، نگرانی درباره آینده شغلی، تنهایی در خوابگاه‌ها و دسترسی آسان به مواد، زمینه بروز آسیب را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: نباید مصرف مواد را صرفاً یک خطای فردی یا ضعف اراده تلقی کنیم، بلکه مجموعه‌ای از عوامل محیطی، روانی و اجتماعی در شکل‌گیری این پدیده نقش دارند.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه سیاست این سازمان از رویکرد بیماری‌محور به سمت رویکرد تاب‌آوری‌محور تغییر کرده است، گفت: هدف ما این نیست که دانشجویان موادمصرف نکند، بلکه می‌خواهیم دانشجویان به مهارت‌هایی مجهز شوند که در برابر فشارهای محیطی و تأثیر همسالان، نیازی به مصرف مواد احساس نکنند.

وی در تشریح برنامه‌های سازمان امور دانشجویان، به استانداردسازی پروتکل‌های شناسایی، دموکراتیزه کردن نظارت ، پیشگیری فعال، ایجاد محیط های جایگزین ، تقویت زیرساخت های میان رشته ای، اشاره کرد و افزود: دانشجویانی که در معرض آسیب قرار می‌گیرند، معمولاً پیش از مراجعه به مراکز مشاوره، مشکلات خود را با دوستانشان در میان می‌گذارند. از این رو، همیاران سلامت روان می‌توانند به‌عنوان بازوان توانمند مراکز مشاوره، در شناسایی زودهنگام و هدایت دانشجویان به مسیر درمان نقش مؤثری ایفا کنند.این همیاران می توانند رادارهای مراکز مشاوره باشند. ما متعهد هستیم این همیاران را آموزش داده و سیستم حمایتی را برای آنها فراهم کنیم.

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش مهارت‌های زندگی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: ارتقای سواد سلامت، افزایش تاب‌آوری روانی، خودمراقبتی و دیگرمراقبتی باید به بخشی از فرهنگ دانشگاهی تبدیل شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهمیت ایجاد محیطی پویا در دانشگاه‌ها افزود: دانشگاه نباید صرفاً محل آموزش باشد، بلکه باید به محیطی برای رشد، تعامل اجتماعی، نشاط، ورزش و فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود تا دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان غیربومی، احساس تعلق بیشتری به محیط دانشگاه داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری همه بخش‌ها از جمله مراکز مشاوره، کانون‌های دانشجویی، همیاران سلامت، مسئولان خوابگاه‌ها و مدیران دانشگاه‌هاست و سازمان امور دانشجویان از همه متخصصان این حوزه به‌عنوان مشاوران راهبردی برای تدوین و اجرای سیاست‌های پیشگیری بهره خواهد گرفت.